Más mujeres tendrán atención sexual gratuita

El Ministerio de Salud presentó un proyecto de ley que busca ampliar el universo de mujeres bolivianas que se benefician con la gratuidad de las atenciones en salud sexual y reproductiva.

Actualmente, la ley vigente garantiza el derecho a las mujeres en edad fértil, es decir, entre 15 y 49 años, a atenderse gratuitamente en prestaciones de salud y reproductiva; sin embargo, “hemos evidenciado la necesidad de ampliar el beneficio a todas las mujeres”, informó a EL DEBER la ministra de Salud, Ariana Campero.

La norma ya fue aprobada en Diputados y ya está en manos de los senadores, por lo que se espera que en breve sea aprobada por el legislativo.

¿Cuáles son estas prestaciones?, se le consultó. “Son atenciones por enfermedades de transmisión sexual, la otorgación de métodos anticonceptivos dentro de la planificación familiar, desde los métodos de barrera, como condones, hormonales por vía oral o en inyectables. Estos serán dotados por el Estado, por lo que la edad ya no será una limitante”, respondió la ministra.

Además, la gratuidad alcanzará a exámenes para la detección precoz de cáncer cervicouterino, como papanicolau; el tratamiento por lesiones premalignas en mujeres de cualquier edad. “Antes solo las mujeres, entre 15 y 49 años, podían ser beneficiarias, ahora las que son mayores de 49 años también podrán someterse a este tratamiento”, agregó.

Campero explicó que una vez aprobada la norma y su reglamentación, las beneficiarias no necesitarán tramitar ningún documento sino que solo con la presentación de su cédula de identidad podrá requerir estos servicios en los establecimientos de salud del sistema público nacional.



“Si una mujer, de cualquier edad, tiene una enfermedad de transmisión sexual, podrá recibir atención y tratamiento de manera gratuita, así como la orientación profesional necesaria”, agregó.



A decir de la autoridad sanitaria, con las normas actuales existen 70.000 mujeres de todo el país que no tienen la oportunidad de contar con atención gratuita, por ello es que se ha planteado modificar la ley. “La realidad en el país nos muestra que la actividad sexual se inicia en menores de 15 años. (...) Consideramos que para el Estado no significará gastos tan elevados como el que implica tratar las complicaciones, como un cáncer cervicouterino avanzado”, manifestó.

Recordó que en el país cada día fallecen tres mujeres en edad fértil por cáncer cervical.

La propuesta

Planificación familiar

La norma garantizará a todas las mujeres, sin límite de edad, a los métodos de planificación familiar (podrá planificar cuántos hijos tener y cuando no tener hijos) y tener anticonceptivos a su alcance (no tendrá que depender si tiene dinero o no).



ITS y cáncer

Incluye atención gratuita en caso de sufrir infecciones de transmisión sexual; además, estudios para detectar de forma precoz el cáncer de cuello uterino, a través del papanicolau y el tratamiento de las lesiones premalignas del cáncer cérvico uterino.