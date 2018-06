Más de 8.000 estudiantes buscan ingresar a la ‘U’

Desde hoy y hasta mañana, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) tomará la segunda Prueba de Suficiencia Académica (PSA) a 8.029 postulantes, que ingresarán por grupos a rendir el examen, buscando ingresar a la ‘U’. Estos estudiantes pugnarán por los 3.800 cupos que estima habilitar la estatal cruceña en todas sus carreras semestrales.

El coordinador de la PSA de la Uagrm, Pablo Suárez, informó de que la prueba se comenzará a tomar de las 14:00 y se espera que el último grupo ingrese mañana, por la noche. Suárez destacó que el examen es computarizado y cuenta con 40 preguntas, que deben ser resueltas en el lapso de una hora.

Con relación a los resultados, adelantó que estos se conocerán el próximo lunes, ya que deben ser procesados por el Centro de Procesamiento de Datos (CPD). La convocatoria, aprobada por el Ilustre Consejo Universitario (ICU), establece que serán aceptadas las mejores notas ponderadas en orden descendente hasta cubrir el cupo ofertado en cada una de las carreras. En caso de haber un empate en el puntaje en la última plaza, se admitirá a todos los postulantes que tengan el mismo puntaje, dice la convocatoria.

Refuerzan la seguridad



El coordinador de la PSA manifestó que para este examen se han reforzado las medidas de seguridad, ya que se contrató una empresa que hará un monitoreo permanente de todo el sistema, a fin de blindarlo contra los hakeadores.



Para ello, han instalado una especie de paraguas en las aulas, que bloquea la señal de los teléfonos celulares. Esto en el caso de que alguien intente burlar las medidas de seguridad, metiendo su equipo.

Las recomendaciones



Suárez recomendó a los postulantes llegar una hora antes del examen para ubicar tranquilamente el módulo en que se desarrollará, ya que algunos dan por primera vez la prueba y no conocen bien los predios universitarios. Para ingresar a la prueba, el estudiante será identificado a través de su huella digital, pero no está de más llevar el carné de identidad que puede ser necesario en caso de que el sistema no reconozca la huella digital.



Asimismo, recomendó llevar solo lápiz y un papel. “Ni siquiera se permite el ingreso de lapicero”, dijo Suárez. Asimismo está prohibido el uso de teléfonos celulares, por lo que se deben apagar; tampoco son necesarias las calculadoras, porque la prueba se realiza frente a una computadora con una selección múltiple de respuestas, dijo Suárez.

Para saber

Habrá otra prueba

Para el próximo 15 de julio, la Uagrm tiene previsto tomar otro examen de ingreso, pero solo para las carreras de la Facultad Politécnica. Las inscripciones se abrirán la próxima semana.



Al segundo semestre

Los estudiantes que aprueben la segunda PSA podrán inscribirse para el segundo semestre de la gestión 2018. Para este examen también se habilitaron las carreras de la Politécnica.