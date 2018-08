La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz, Angélica Sosa, tomó el juramento y posesionó esta mañana a Martha Hoyos como concejal titular. Hoyos se desempeñaba como edil suplente del fallecido concejal Rommel Pórcel, de la agrupación Santa Cruz Para Todos.

Campos, al momento de jurar en su nuevo cargo, no pudo ocultar el desconsuelo por la lamentable partida de su colega, que falleció hace poco después de padecer una larga enfermedad que lo obligó a ausentarse de sus funciones en el Concejo Municipal.

"Me siento muy apenada, no quería asumir de esta forma, voy a seguir el camino del concejal Rommel Pórcel, voy a seguir trabajando por la gente humilde, se que nunca habrá uno igual que el líder que hemos tenido, pero seguiré el camino que él me enseñó, seguir trabajando en los barrios", dijo Campos, a tiempo de asumir la titularidad.

Acá puedes ver el juramento:

Por su parte, Angélica Sosa, a nombre de los ediles del municipio cruceño se comprometió en ayudar en todo lo necesario para que Campos pueda desempeñar su rol en bien de la colectividad.

Pórcel fue uno de los hombres fuertes de la agrupación que lidera Percy Fernández.

El pasado 28 de mayo Pórcel había solicitado un permiso al Concejo argumentando que estaba muy delicado de salud. Luego amplió su licencia por un mes más este 1 de julio y en su lugar se habilitó a su suplente, Martha Campos.