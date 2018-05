María Lizarazu: “Soy una mujer de paz; pido cumplir con la ley contra el racismo y la discriminación”

La abogada María Luisa Lizarazu asevera que no entiende la reacción del fiscal Mario Mercado, quien se refirió en términos soeces a ella en una llamada telefónica realizada para preguntarle la fecha de una audiencia cautelar, en la que patrocinaba a los familiares de una víctima de un accidente de tránsito en el municipio de Cabezas. El fiscal fue relevado de su cargo y enfrentará un proceso disciplinario. La abogada dice que en su corazón no cabe odio, que entiende que los seres humanos cometen errores, pero que se debe tener la grandeza para reconocer esos errores.

¿Cómo se ha procedido judicialmente en este caso?

Hice un apersonamiento ante la Fiscalía el lunes para presentar los audios, para que se haga un desdoblamiento y senté denuncia por discriminación y racismo. El fiscal departamental ha dicho que se ha actuado de oficio en lo disciplinario y penal y que me adhiera, pero yo formalicé denuncia por mi cuenta.



¿Cómo es que se origina este hecho?

Yo estaba representando a los familiares de una víctima fatal de un accidente de tránsito en Cabezas y pedí a mi asistente que llamara al fiscal para conocer la hora de la audiencia. Me sorprendió la forma del fiscal de referirse a mi persona, porque no lo conozco y por lo tanto nunca tuve un percance con él. No lo conozco de manera personal, solo por los medios de comunicación y alguna vez lo vi en el módulo policial de Los Lotes. Por eso él preguntaba quién era yo y me identifiqué como abogada, para que me dé la hora de la cautelar.



¿Qué les dice a aquellas personas que sugieren que usted grabó premeditadamente al fiscal, supuestamente para hacerlo quedar mal?

Hice una llamada como cualquier otra, tengo un activador automático que cuando se satura no graba más. No ha habido eso que algunos tristemente han dicho, de que ha habido intención de hacerlo quedar mal. Si él hubiese dicho, llame más tarde o más tarde me comunico, no hubiese pasado nada ¿en qué lo provoqué? En ningún momento lo motivo para que me insulte. Creo que lo hizo por mi acento, no hallo otra explicación.



¿Hasta dónde llegará con la denuncia de este caso?

La finalidad es que no haya más víctimas de este abuso, no es agradable que una persona con un cargo público se dirija así a nadie por ser del interior (es de Cochabamba). Me faltó el respeto como profesional, como mujer y como madre.



¿Espera una disculpa pública, que destituyan al fiscal o buscará que vaya preso?

Lo que quiero es que se aplique la ley 045, en mi corazón no cabe maldad, soy una mujer de paz; entiendo que errar es humano, pero también hay que tener grandeza para reconocer los errores.