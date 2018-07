Marco Cuba: “Hasta fin de esta gestión el Segip va a terminar de sanear las cédulas”

Las colas, pese a los esfuerzos que se hacen en el Servicio General de Identificación Personal y Licencias de Conducir (Segip), continúan en Santa Cruz generando el rechazo y el reclamo de cientos y hasta miles de personas que se aglomeran en las instalaciones de la entidad buscando la renovación o rectificación de los documentos de identidad. Las filas se han incrementado en las últimas dos semanas, al parecer por la época de vacaciones escolares, pero aunque ya los estudiantes han vuelto a clases, permanecen. El director nacional del organismo, Marco Cuba, estuvo ayer en EL DEBER Radio y contestó a los cuestionamientos sobre esta problemática.

¿A qué se debe la situación de las colas en las oficinas del Segip?

El tema de las filas, culturalmente y de acuerdo al comportamiento anual que tiene el Segip, nosotros tenemos dos épocas altas, diciembre y enero, y julio y parte de agosto, esto se debe a las vacaciones escolares, muchos que salen bachilleres y entran a diferentes universidades o instituciones militares , entonces crece la demanda de cédulas de identidad debido a estas dos épocas altas; nosotros nos preparamos para ambas fechas, mejorando nuestra capacidad operativa en un buen porcentaje en todas nuestras oficinas. Pese a ello nosotros instamos también a la población a hacer sus trámites en el momento preciso, cuando tiene tiempo, sin esperar que nos llegue al cuello.



¿Qué tramites son los que generalmente hace la población?

Aquí hay un tema importante del 100% de solicitudes de cédulas de indentidad a escala nacional, especialmente aquí en Santa Cruz del 60 al 70% son usuarios que solicitan la reposición de su documento, porque lo perdieron, lo empeñaron o se olvidaron, solo el 30% va para la renovación. Este tema es muy importante que la población sepa, no estamos acostumbrados a cuidar el documento más importante que tenemos en nuestra billetera o cartera.



Sin embargo una de las quejas de la gente es por los errores que hay en las cédulas ¿Qué se está haciendo al respecto?

Debo hacer una pequeña rebobinación en el tiempo y nos vamos al 2011, cuando el presidente Morales decide crear la ley que traspasó el organismo de la Policía a manos civiles y se crea el Segip, entonces todos los archivos, las bases de datos no eran centralizados , el archivo documental de la población fue entregado de forma rudimentaria, entonces nace el Segip con ciertas malas prácticas, entonces los operadores del Segip tuvieron la instrucción produciendo más, omitiendo el tema de la calidad, es por eso que omitieron datos primarios y secundarios, entonces son esas cédulas que nosotros este año tenemos que solucionar.



¿Qué porcentaje de los documentos tiene problemas?

Es un porcentaje bastante pequeño, afortunadamente, ya hemos pasado los 10 millones de registros consolidados, están saneados, entonces solo queda un 7 u 8% de bolivianos que aún no han concurrido a renovar sus documentos, ya queda muy poco por recorrer y estamos seguros de que este año se terminan de sanear todas las cédulas mal emitidas o las que simplemente van a renovar su cédula.



¿Existe coordinación entre el Sereci, Migración y el Segip?

Nosotros hemos insistido por tener un sistema de operabilidad con el Sereci y por fin hemos logrado ingresar a modo de consulta a su base de datos para emitir cédulas de identidad correctas, a pesar de opiniones en contra, especialmente en políticos de la oposición. Vamos a poder contrastar los datos antes de dar un documento de identidad.



¿A quién corresponde las fallas en los errores en los documentos, al Sereci o al Segip?

Las personas que no han consolidado sus datos en el Segip, tienen que apersonarse a nuestras oficinas para renovar sus datos acompañados con su certificado de nacimiento. Ningún trámite se tiene que hacer en La Paz, nosotros tenemos una base de datos centralizada y tenemos un gabinete jurídico virtual que les resuelve todos los problemas en su lugar de origen.



¿Qué debe hacer la gente que se topa con estos problemas?

Tenemos una línea gratuita y en los buzones de quejas que hay en todas las oficinas. Nosotros les ofrecemos solucionarles sus problemas en el día. Son problemas que vienen arrastrados de hace años. Vamos a buscar las soluciones lo más pronto posible.



¿Qué puede decir sobre el informe de la OEA que refleja más de 48.000 cédulas duplicadas?

Primero que nada, vamos a partir del punto en que la OEA hace una auditoría al padrón electoral, no hace una auditoría al Registro Único de Identificación Biométrico, administrado por el Segip. Esos 48.759 registros están desactualizados en la base de datos del padrón electoral y nosotros acabamos de emitir una nota de prensa gracias a la tecnología con que cuenta el Segip, abriendo la puerta para que nos pase los datos, podamos contrastarlos y darles una base de datos saneada.