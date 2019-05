Mañaneros de la feria salieron del terreno

“En este momento no existe ninguna posibilidad ni autorización para asentarse sobre el predio”, fueron las palabras de Hugo Siles, quien confirmó que el Ministerio de Gobierno recibió una misiva del Concejo Municipal solicitando el traspaso del terreno ubicado en el cuarto anillo para ubicar ahí a los comerciantes conocidos como ‘mañaneros’ que venden en el camellón del cuarto anillo, zona de la feria de Barrio Lindo.

Pero el mismo está en un proceso de litigio por la antigua Ley 1.008 y está en trámite para que pase a dominio del Ministerio de Gobierno como bien incautado. “Entonces ese predio no puede, bajo ningún punto de vista, ser ocupado por nadie”, ratificó Siles. La autoridad del Ministerio de Gobierno subrayó que la utilización del predio será posible a partir de una coordinación entre ellos y la Alcaldía, una vez el terreno tenga uso de dominio del mencionado ministerio.

“Mientras no exista eso, no podemos hacer ningún trámite sobre el mismo. Lamento que algunos comerciantes se hayan asentado, pero entiendo también que ya se han retirado”. Respecto a cuánto tiempo puede demorar ese trámite Siles no se arriesgó a dar una fecha, dijo que pueden ser semanas o un mes. “Recién entonces nos sentaremos con la Alcaldía y responderemos a la nota que nos enviaron solicitando ese predio”.

Qué pasará mañana

Ante este panorama los mañaneros abandonaron el terreno, pero no se sabe si volverán a asentarse en el camellón. A su vez, los vecinos de Guaracachi dijeron que no los quieren en el terreno y los feriantes no los aceptan en el camellón. El secretario de Seguridad Ciudadana, Herland Camacho, afirmó que van a consolidar el área recuperada