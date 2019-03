Malestar por distorsión de los Macheteros y del Achu

La concejal de San Ignacio de Moxos, en Beni, Silvana Córdova, informó de que en su región se ha generado malestar y un pronunciamiento debido a la distorsión que actualmente sufren sus danzas, los Macheteros y el Achu, a manos de grupos de danza folclórica, principalmente de Santa Cruz, en las fiestas de Carnaval.

“Queremos que los hermanos cruceños y sus ballets no muestren en sus festivales, entradas y actos nuestras danzas que son los Macheteros y el Achu, porque no podemos distorsionar nuestra cultura, no podemos mofarnos. El machetero y el Achu no bailan en Carnaval”, manifestó Córdova, en entrevista con el programa Todo a Pulmón, de Cadena A.

Junto a Córdova también estuvo presente el corregidor del Gran Cabildo Indigenal, Armando Nolvani, quien profundizó la reflexión y explicó con mayor énfasis las costumbres de su pueblo de fuerte raíz católica. “Nosotros nos olvidamos de la fiesta. En los días de Carnaval adoramos y vamos a la iglesia porque somos católicos; el Carnaval para nosotros no es alegría. Es un arrepentimiento espiritual”, dijo./ANF