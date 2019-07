Magistratura levanta un auditaje sobre el fallo por caso de violación

El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz inició el levantamiento de datos, o auditaje, a todas las actuaciones realizadas en el juicio oral que concluyó con la absolución del menor de 15 años, vinculado a las investigaciones por el caso de supuesta violación grupal a la joven de 18 años.

El representante del Consejo de la Magistratura, José Antonio Baldelomar, indicó que luego de conocerse las denuncias por la sentencia, la Unidad de Control y Fiscalización comenzó con el levantamiento de todos los datos del proceso para su análisis objetivo, con el fin de verificar si se cumplieron con todas las normas en vigencia.

El levantamiento de los datos contempla la revisión del expediente, de todos los documentos que consisten en pruebas de cargo y de descargo. “Entendemos que la jueza hizo el trabajo jurisdiccional y esperamos que en una semana la Unidad de Control y Fiscalización termine su labor y nos eleve un informe completo”, dijo Baldelomar.

No hay suspensión a la jueza

En torno a las versiones que circularon desde hace dos días sobre la suspensión o destitución a la jueza Shirley Becerra, por la sentencia dictada en favor del menor José Antonio Baldelomar, aseguró que aún no se puede hablar de esa medida, mientras no se conozca un informe de toda la actuación de la juzgadora.

La autoridad descartó la existencia de alguna resolución de suspensión y afirmó que una vez se emita su informe en conclusión sobre el caso, se tomarán las medidas.

Mientras tanto, la jueza Becerra sigue desarrollando sus funciones. El Consejo inspeccionó el juzgado, pero dentro del levantamiento de datos para el auditaje.

Del mismo modo Becerra dijo que desconoce de la posible suspensión y que por afuera se habla de todo.

Juicio a cuatro detenidos

Mientras tanto el juicio contra los detenidos Carlos Alejandro Saavedra Saavedra, Jorge Andrés Justiniano Parada, José Antonio Rosales Franco y Alejandro Castro Pinto, recluidos en la cárcel de Palmasola, sigue adelante.

Ayer se conoció que el Tribunal Segundo de Sentencia, de los jueces Carlos Mendieta, Ernesto Guardia y Jackeline Soriano, sustanció la acusación por el delito de violación agravada presentada por la comisión de fiscales integrada por Nancy Carrasco, Giovana Castro, Yolanda Aguilera y Marcos Arce. Los jueces deben fijar fecha y hora para el inicio de las audiencias del juicio oral.

Los abogados de la defensa de la víctima, así como de los acusados, esperan las notificaciones para el inicio del juicio de uno de los casos más complejos.

Quienes defienden a la muchacha insisten en que el fallo de la jueza Becerra está fuera de todas las normativas y quieren que ella sea destituida de sus funciones para sentar un precedente ante la sociedad.

Por su parte la abogada Claudia Lafuente, defensora de uno de los procesados, hizo conocer una carta que le escribieron los privados de libertad de esta causa y se la enviaron al ministro de Justicia, Héctor Arce.

ENTREVISTA

Shirley Becerra: “La Fiscalía no logró probar su acusación”

Dice estar tranquila y que nunca se vulneraron los derechos de la víctima, pero que los fiscales no probaron la violación

La jueza de la Niñez y Adolescencia, Shirley Becerra, fue duramente cuestionada por el fallo de absolución en favor de un menor de 15 años involucrado en las investigaciones por la supuesta violación grupal a una joven de 18 años, hecho registrado el 14 de diciembre de 2018. Las críticas por parte de la defensa de la víctima, la Fiscalía y los grupos defensores de los derechos de la mujer hicieron que las autoridades del Consejo de la Magistratura inicien un auditaje a la actuación judicial.

¿Cuál es el fundamento de su fallo?

Ya la sentencia fue leída en una audiencia y estaban todas las partes a las que se les entregó copias de toda la actuación. El fundamento de mi sentencia para la absolución al menor de 15 años fue porque la Fiscalía no logró probar su acusación, ese fue el fundamento. Todo hecho que es denunciado y cuando hay acusación, la Fiscalía debe demostrar en el juicio, en base a esas pruebas, que el delito ha existido. Yo he dictado una sentencia en apego a todas las pruebas que se judicializaron en las audiencias dentro del mismo juicio.

¿Cómo recibe usted la investigación del Consejo de la Magistratura, luego de las denuncias de la defensa de la víctima?

Lo normal sería que a uno lo dejen trabajar tranquilo, ellos deben cumplir también y saber qué es lo que se dice. Mucho se dice afuera por parte de los abogados de las víctimas, pero ellos deben enterarse qué es lo que ocurrió. Es falso que se le privó la defensa a la víctima, eso es mentira, ella habló todo en la cámara Gessel. La defensa quería que la víctima hable en audiencia y eso no se puede. No se puede enfrentar a la víctima con el agresor, eso es revictimizar. En todo el juicio no se presentó la víctima, solo en la antepenúltima audiencia, y eso me sorprendió. El tribunal de alzada tiene la potestad de analizar mi sentencia y pueden revertirla o confirmarla.

¿Cómo se siente luego de haber dictado un fallo tan controversial?

Totalmente tranquila, me duele la desvalorización de mi persona como juez; toda la gente me conoce en este Palacio. Si usted pregunta, le dirán cómo soy yo; no es justo que hagan semejantes declaraciones y no dejen actuar a los jueces. Lo que yo hice es lo correcto, no busqué beneficiar a nadie, ni a la adolescente víctima ni a los acusados ni a sus familiares. Solo hice lo que en justicia corresponde que haga.