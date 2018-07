Maestros marchan por más ítems y nivelación de horas

Con un féretro a cuestas donde se leía la frase: La educación se nos muere, los maestros urbanos salieron en marcha ayer por la noche, para exigir al Gobierno nacional mayor dotación de ítems para el departamento de Santa Cruz, la nivelación de la carga horaria y, entre otros, la puesta en marcha del Bachillerato Técnico Pedagógico.

Saúl Ascárraga, líder del magisterio urbano cruceño, encabezó la ruidosa movilización. Los docentes iniciaron el recorrido en la sede de la Federación de Trabajadores de la Educación Urbana, en la calle La Paz, para luego recorrer las vías céntricas de la capital. “El Gobierno nuevamente ha fallado a la educación, porque no ha cumplido el convenio de abril, ya se debieron nivelar las horas, ya se debió aplicar el Bachillerato Técnico y no lo hay”, expresó el dirigente, quien anunció que la próxima semana se definirá un paro de actividades si las autoridades no dan respuesta a sus demandas.

Ascárraga recordó que los maestros dieron examen de ascenso, pero hasta ahora no llegan las designaciones. Sobre el tema, el director departamental de Educación, Salomón Morales, explicó que no se otorgaron los memorándums de designación por las recientes vacaciones invernales.