Madres de niños con cáncer se crucifican y anuncian bloqueos desde el viernes

Este jueves, madres de niños con cáncer, que cumplen el noveno día de movilizaciones exigiendo la ampliación del bloque de pediatría, se crucificaron en las puertas del hospital Oncológico; y dieron un plazo al gobernador Rubén Costas para viabilizar el proyecto, caso contrario anuncian bloqueos para mañana.

La Gobernación lanzó la licitación para el diseño de la ampliación del bloque de pediatría del hospital Oncológico; sin embargo, la medida no convenció a las madres de los pequeños con cáncer, pues decidieron mantener la protesta hasta que el gobernador Rubén Costas firme un compromiso.

“Mañana amanece toda Santa Cruz bloqueada, contamos con el apoyo de diferentes sectores, no estamos solas, ya basta, son nuestros hijos los que están muriendo. Nuestras protestas son por una segunda oportunidad para nuestros hijos y como madres estamos dispuestas a llegar a todos los extremos”, dijo Ana Figueroa, dirigente de las madres de niños con cáncer.

Hasta el hospital Oncológico llegó el director del Sedes, Marcelo Ríos, para explicar los alcances de la licitación que lanzaron ayer, pidió a la representante que baje de la cruz y se reúnan para conversar y responder todas las dudas que existe por parte de las madres de familias que están movilizadas.

Figueroa se negó a bajar de la cruz y pidió la presencia del gobernador Rubén Costas en el Oncológico y pida disculpas públicas por una supuesta agresión que sufrió un grupo de madres en las puertas de la Gobernación de Santa Cruz.

“No es licitación, queremos soluciones ya, no voy a bajar de esta cruz hasta que Rubén Costas venga, es su obligación. Es nuestro noveno día movilizado, no vamos a levantar nuestras protestas”, agregó Figueroa.

