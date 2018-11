Madres de niños con cáncer exigen que llegue la radioterapia gratuita

Los familiares de pacientes con cáncer de Santa Cruz continúan pagando por el servicio de radioterapia en el Instituto Oncológico del Oriente, siendo que hace 20 días el presidente Evo Morales anunció que el Estado iba a asumir por un año los costos de este tipo de tratamiento, que resulta extremadamente caro en los centros especializados del país.

Es más, hace cinco días el gabinete de ministros aprobó el Decreto Supremo N.º 8082 para transferir Bs 21 millones para la atención de estos pacientes. Hasta el momento se sabe que en La Paz algunos enfermos de cáncer se han beneficiado con la radioterapia gratuita, pero dicho procedimiento médico todavía no se aplica fuera de la ciudad sede de Gobierno.

Por esa razón, la Asociación de Madres de Niños con Cáncer de Santa Cruz exigió ayer a las autoridades hacer realidad este servicio cuanto antes en el Oncológico para aliviar a las personas que a diario peregrinan en busca de ayuda económica para sus pacientes con cáncer.

Pide que cumplan promesa

Martha Flores López es una de las tantas madres que prácticamente se han mudado al Oncológico para dedicarse de lleno a la atención de su niña enferma. Ha dejado a sus otros cuatro hijos en Montero, donde su esposo, de ocupación soldador, hace lo que puede para mantener a los otros chicos y para enviarle algo de dinero para el tratamiento de Claudia Sofía, la más pequeña que tiene un tumor maligno denominado retinoblastoma.

La niña viene recibiendo tratamiento desde hace dos años en el Oncológico. La han sometido a quimioterapias y a tres cirugías para extirpar el tumor, pero no ha cedido y sigue creciendo agresivamente al punto de que ya malogró el ojo izquierdo y se teme que dañe otros órganos.

“Le programaron radioterapia para noviembre. Yo estaba confiada en que no iba a pagarla, porque el presidente anunció que iba a ser gratuita, pero no. He tenido que conseguir Bs 2.555 para asegurarle las 25 sesiones a mi hija”, manifestó Martha Flores. Claudia Sofía está internada desde el sábado a raíz de una persistente fiebre.

Carmen Villagómez, vicepresidenta de la Asociación, no descarta medidas de presión contra el Ministerio de Salud para que la radioterapia gratuita llegue al Oncológico. “De 100 personas con cáncer, 15 hacen radioterapia, lo que significa que la mayoría necesita quimioterapias y cirugías. Por eso, en anteriores oportunidades, he dicho que si quieren ayudar tiene que ser con una ley del cáncer. Nosotros seguimos trabajando en nuestro borrador. Lo vamos a presentar a la Brigada o donde tengamos que llegar, vamos a llegar, porque queremos una ley del cáncer”, manifestó Villagómez.

El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, considera que en una semana más se instalará el servicio de radioterapia gratuita en el Oncológico. “Mañana (por hoy) tengo reunión con ellos, ya está el convenio para la firma. La espera no va a ser muy larga, una semana a lo mucho”, dijo.

EL SEDES CRUCEÑO IRÁ A LA REUNIÓN

Para el miércoles 7 de noviembre está prevista en La Paz la reunión de los directores de los servicios departamentales de salud de todo el país para analizar la implementación del nuevo Sistema Único de Salud (SUS) y el paso de los hospitales de tercer nivel a manos del Ministerio de Salud.

El encuentro debía realizarse la anterior semana, pero fue postergado a pedido de tres directores. Estaba en duda la participación del Sedes de Santa Cruz, pero ayer el Secretario de Salud y Políticas Sociales de la Gobernación, Óscar Urenda, confirmó que irá un representante.

“Estamos yendo a escuchar, a ver cuál es la propuesta que ellos tienen y ver la afectación para interponer las acciones jurídicas que correspondan. Además, queremos informar cuál es nuestra posición al respeto”, dijo Urenda, quien en anteriores declaraciones indicó que la expropiación de la administración de los hospitales de tercer nivel es un golpe a la autonomía.

CERTIFICAN A 40 SUBESPECIALISTA PARA EL SEGURO

El Ministerio de Salud entregó anoche certificados a 40 médicos subespecialistas en Neonatología y Terapia Intensiva Pediátrica, que formarán parte del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito a implementarse desde enero del año próximo en todo el país.

El acto especial se llevó a cabo en el hotel Casa Blanca, situado en la avenida Marcelo Terceros Banzer, entre las avenidas San Martín y canal Isuto.

Los 40 profesionales, formados por el Comité Nacional de Integración Docente, Asistencial, de Investigación e Interacción Comunitaria, dependiente del Estado, desarrollarán su trabajo en ocho de los nueve departamentos.

Por ejemplo, cuatro irán al hospital San Juan de Dios de Oruro para Neonatología y Terapia intensiva pediátrica; un neonatólogo irá al hospital Roberto Galindo de Pando; dos neonatólogo irán al hospital Daniel Bracamonte de Potosí.

Cuatro neonatólogos y cinco terapistas irán al hospital de Niños Manuel A. Villarroel y al Seguro Social Universitario; un neonatólogo será para el hospital Gineco Obstétrico de Chuquisaca; tres terapistas pediátricos y cuatro neonatólogos irán al hospital de niños Ovidio Aliaga Uría y al Boliviano Holandés.

En Santa Cruz trabajarán 14 médicos especialistas: dos neonatólogos y dos terapistas para el hospital Japonés, seis para el Hospital de la Mujer Percy Boland; uno para la Caja Petrolera de Salud, otro para la Caja Nacional de Salud, un terapista pediátrico para el Hospital de Niños Mario Ortiz y un neonatólogo para el Hospital de la Villa Primero de Mayo.

Para el Hospital Materno Infantil Boliviano Japonés irán un neonatólogo y un especialista en terapia intensiva pediátrica.

El Sistema Único de Salud dará cobertura a pacientes de cinco a 60 años de edad en Bolivia y arrancará con un presupuesto de $us 409 millones, según el Gobierno.