Madres de niños con cáncer bloquean fuera del Hospital Oncológico

Madres de niños con cáncer instalaron un bloqueo este jueves en las afueras del hospital Oncológico exigiendo a las autoridades del Gobierno y del departamento de Santa Cruz la habilitación de un bloque pediátrico en el nosocomio.

Carmen Villagómez exigió la presencia del gobernador Rubén Costas y que se comprometa en la implementación de un bloque pediátrico (espacio para internar a niños, consulta externa) con una capacidad de 30 niños, ya que actualmente la sala de internación solo tiene espacio para 17 menores.

“Necesitamos nuestro bloque pediátrico, ya basta de estar esperando con nuestros niños para que reciban una quimioterapia, cuando un niño no recibe su tratamiento eso significa que la enfermedad vuelve. Pediatría colapsó, no hay más camas para internar más niños, no hay espacio”, declaró Villagómez.

Los padres de familia afirmaron que la medida de presión continuará hasta que el gobernador cruceño y la ministra de Salud, Gabriela Montaño puedan hacerse presente en el Hospital Oncológico y se comprometan en la instalación del bloque pediátrico, lo antes posible.

Te puede interesar:

Madres de niños con cáncer protestan en la puerta del Oncológico

Santa Cruz: Ministra de Salud se reúne con madres de niños con cáncer

El Oncológico recibe 16 ítems del Ministerio de Salud