Madre denunciada por violencia huye con el niño al que más agredía

Gonzalo A.S. (37) denunció ayer a su pareja en la Policía por el delito de violencia familiar doméstica contra sus hijos menores. La mujer, al enterarse de la denuncia, se marchó de la casa con los tres chicos y, por inmediaciones del mercado Primavera, abandonó a dos y siguió camino con el pequeño de siete años al que flagelaba más que a los otros, conforme al marido, que presentó unos videos como prueba a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.

El hecho se conoció el jueves y tuvo lugar en una casa de la calle Las Violetas del barrio Fonvi, ubicado en la zona de Los Lotes. Francisco Vidaurre, director de la Felcv, informó de que la aludida, identificada como Delsy Ch.T. (26), está siendo buscada por agentes de su unidad para que responda por el hecho.

Actitud de frustración

Gonzalo y Delsy mantuvieron un romance y de esa relación nació una niña, que ahora tiene un año, por lo que hace unos tres meses decidieron vivir juntos en la casa de él llevando consigo a sus hijos fruto de relaciones anteriores. Gonzalo es padre de un chico de 10 años y ella, madre de un niño de siete.

El hombre notó desde un principio la agresividad de su pareja. “En mi presencia los golpeó varias veces hasta que me opuse porque les pegaba por cualquier cosa. De ese modo, no les hacía nada a mis hijos, pero le daba duro a su hijo; yo intentaba defenderlo y ella me gritaba que no me metiera, porque no era su padre”, dijo el denunciante.



“Hace unos días viajé a Cochabamba por trabajo y al retornar mi hijo mayor me contó que los había agredido. Después seguía golpeando al chico de siete años y por eso la grabé con mi celular y senté la denuncia en la Felcv de Los Lotes. Tengo los videos y te voy a denunciar, le dije.

Y el jueves, al mediodía, abandonó la casa con los tres chicos, pero en el mercado Primavera dejó al mayor con la niña y se fue con el de siete años”, añadió Arnez.



Desde ese momento, se desconoce el paradero de la mujer y el pequeño. El director de la Felcv señaló que urge dar con el paradero de Delsy para ponerla a disposición del Ministerio Público por violencia familiar doméstica y porque el niño de siete años estando en su poder corre el riesgo de sufrir otras agresiones.



“Ya no estamos en la época antigua, cuando a los hijos se los educaba a chicotazos; ahora estamos en otros tiempos, donde los castigos físicos están penados por ley”, manifestó Vidaurre.



Los dos menores que ahora están bajo la tutela de su padre fueron examinados por un médico forense a objeto de verificar lesiones. El procedimiento legal servirá también para proseguir con la investigación.

Ley protectora



Entre los tipos penales que establece la ley 348 para la protección de las personas en el seno del hogar está el delito de violencia familiar o

doméstica que castiga con una pena privativa de libertad de dos a cuatro años al autor de agresiones en el ámbito intrafamiliar.



La violencia puede ser desde el empleo de la fuerza física, hasta el hostigamiento, acoso o intimidación. Los que se exponen a esta sanción son el cónyuge o conviviente o por quien mantenga con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin convivencia.

La persona que haya procreado hijos con la víctima, aún sin convivencia y los ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, parientes consanguíneos o afines en línea directa y colateral hasta el cuarto grado.