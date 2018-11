Madre de Chumita: 'Sé que desde el cielo nos está cuidando'

Claudia S.E., madre de 'Chumita' recibió la mañana de este jueves al equipo de prensa de EL DEBER en su domicilio en la ciudad de Montero, y en un breve contacto manifestó su agradecimiento a las autoridades que hicieron posible su excarcelación y se comprometió a buscar un empleo por sus hijas.

El juez federal Ernesto Hansen de Argentina aceptó el pedido de excarcelación a favor de Claudia, que se encontraba detenida desde hace un año en ese país, por tráfico de cocaína. Previamente pudo volver a Bolivia para despedirse de su hijo con un permiso temporal.

"Estoy agradecida porque me quedaré en casa junto a mis hijas, que es lo que yo quería, quedarme y no volver a separarme de ellas. Voy a buscar trabajo para salir adelante. Aunque ya no lo tengo (Chumita), igual por él y mis hijitas saldré adelante, sé que él desde el cielo nos está cuidando", indicó.

#EstasConectado Claudia S.E., madre de "Chumita" ya se encuentra en su domicilio en #Montero y anuncia que buscará un empleo y saldrá adelante por su hijo Fernando Suárez 'Chumita' pic.twitter.com/NJHdrm0Qxm — EL DEBER (@diarioeldeber) 1 de noviembre de 2018

El abogado de Defensa Pública que asistió a Claudia en ese país, Andrés Reynoso, explicó que la figura de excarcelación en Argentina no conlleva que haya sido declarada inocente (aún persiste la posibilidad de que en el futuro sea condenada), sino que podrá defenderse en libertad (similar a las medidas sustitutivas a la detención preventiva en la legislación boliviana).

Además, señaló que la Defensoría del Pueblo seguirá oficiando como garante de la libertad de Claudia en Bolivia, por lo que cada 30 días deberá certificar que ella se encuentra en su domicilio en Montero.