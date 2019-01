Madre de Alejandro Saavedra dice que su hijo es inocente

“Mi hijo es inocente y no entendemos por qué es esta crueldad”, dijo Eliane Saavedra, madre de Alejandro Saavedra, uno de los cinco imputados por la violación de una menor de 18 años en un motel, en un contacto telefónico con el programa Camino del Delito, en Sitel.

“Contra estos chicos no existen pruebas; mi hijo se presentó de manera voluntaria”, agregó y pidió objetividad a las autoridades.

La mujer, que es funcionaria de la Alcaldía y que pidió licencia en sus funciones tras conocerse este caso sucedido el 14 de diciembre, negó que se haya escondido el vehículo asegurando que no recibieron ningún memorial. El microaspirado del vehículo, previsto para ayer, se suspendió.

“Lo único que pedimos a las autoridades es que realmente se aplique la justicia, que no sean estos chicos acusados injustamente por el show tan grande que han armado”, agregó la mujer.

“Que el Ministerio Público actúe con objetividad, que no se deje mover con lo que se ha mentido a la población, que actúe bajo las pruebas que ellos tienen (...). Contra estos chicos no existen pruebas; mi hijo se presentó de manera voluntaria al DP-8. Me dijo: ‘Mamá, me están acusando de algo que no hemos hecho. Por favor, llévame a declarar, a que me tomen las muestras porque yo no la he tocado’”, aseveró Eliane Saavedra, quien indicó que los jóvenes se habían equivocado al consumir drogas. “Basta ya de tanto show mediático, tengan piedad de las familias que están detrás de estos chicos”, agregó.

Durante la inspección a la discoteca y al motel el anterior jueves, EL DEBER invitó a personas que se identificaron como familiares de los imputados a dar su versión de los hechos, pero manifestaron que habían optado por el silencio y que dieron orden a sus abogados de seguir esa misma línea.

En esa misma jornada, Alejandro Saavedra fue captado haciendo un ademán con una mano como si tuviera una pistola, lo que fue denunciado por los abogados del Ministerio de Gobierno al considerarlo un amedrentamiento contra el menor de 14 años que relataba a los investigadores lo que sucedió la noche del 14 de diciembre. Saavedra y otros dos imputados optaron por hacer uso de su derecho al silencio y no declarar.

Suspenden microaspirado Ayer, por segunda vez, se suspendió el microaspirado del vehículo que usaron los jóvenes la noche del hecho. El abogado Ritter señaló que esto genera incertidumbre y que le informaron de que los investigadores están haciendo un informe de por qué el precinto del vehículo estaba violentado.