"Lo único que pedimos a las autoridades es que realmente se aplique la justicia, que no sean estos chicos acusados injustamente por el show tan grande que han armado. Mi hijo es inocente y no entendemos por qué es esta crueldad", dijo Eliane Saavedra, madre de Alejandro Saavedra, en un contacto telefónico con el programa Camino del Delito, que se difunde en Sitel.

La mujer, que pidió licencia indefinida al cargo que tenía en protocolo del municipio cruceño, defendió también la inocencia de su hijo y antepone el pedido que él le hizo de presentarse de manera voluntaria a la Policía cuando surgió la denuncia de violación grupal -de la que habría participado junto a otros cuatro muchachos- en contra de una joven, amiga de ellos, en un hecho ocurrido en el motel Deluxe.

"(Que) el Ministerio Público actúe con objetividad, que no se deje mover con lo que se ha mentido a la población, que actúe bajo las pruebas que ellos tienen (...). Contra estos chicos no existen pruebas; mi hijo se presentó de manera voluntaria al DP-8. Me dijo: 'mamá, me están acusando de algo que no hemos hecho. Por favor, llévame a declarar, a que me tomen las muestras porque yo no la he tocado'", reveló Saavedra para luego romper en llanto ante la consulta del medio.

Ella indicó también que no hay ningún memorial en el que le solicitan de manera formal que entregue su vehículo -el mismo en el que los jóvenes se movilizaron- y que más bien ellos, de manera voluntaria, lo habían hecho para colaborar con las investigaciones por lo que preguntó: "¿Qué obstaculización hemos hecho en este proceso?", cuestionó.

Sobre los resultados de los análisis que se le hicieron reconoció que sí, que ellos se habían equivocado al consumir drogas, pero pidió: "Basta ya de tanto show mediático, tengan piedad de las familias que están detrás de estos chicos".

(Audio de entrevista en el programa Camino del Delito)

Madre de la víctima del motel: “Se mueve mucha plata para obstruir la investigación"



EL DEBER publicó el pasado 6 de enero una amplia entrevista con la madre de la joven quien estuvo hospitalizada y de quien se informó que fue víctima de violación. A continuación, te compartimos una parte de esta publicación.

“Desde el día que presenté la denuncia movieron mucha plata para cambiar las pruebas y obstaculizar la investigación; vivo una guerra en que cada día descubro que el poder económico compra a cualquier persona para destruir incluso un hecho que está clarísimo. No puedo creer cómo se compra la justicia, todo está podrido”, afirmó la madre de la joven de 18 años que fue abusada en el motel Deluxe, el 14 de diciembre, por un grupo de jóvenes a los que consideraba sus amigos.

Sabe que las personas denunciadas a las que se enfrenta tienen un gran poder económico, por eso busca que todas las autoridades, incluso el presidente Evo Morales, intervengan solo para garantizar que no prevalezca ‘la plata’ por sobre su búsqueda de justicia. (Lee la entrevista completa aquí)