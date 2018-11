MAHS presenta recurso para retener Bs 15 millones de la Alcaldía cruceña

La empresa MAHS presentó ante el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) un recurso para que esta instancia solicite al Ministerio de Economías y Finanzas la retención de Bs 15 millones de las arcas de la Alcaldía cruceña, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones en el marco del acuerdo de alianza estratégica para la instalación de mobiliario urbano en el espacio público, que fue anulado por el alcalde Percy Fernández.

La empresa asegura que a ese monto asciende el daño económico que le generará la resolución del convenio, por lo que siguiendo la vía administrativa también ha presentado otro recurso en el que pide al alcalde cruceño que revoque su decisión de anular el acuerdo.

EL DEBER accedió a una copia del procedimiento que inició el 6 de octubre la empresa MAHS ante el SEA (entidad descentralizada, que está bajo la tuición del Ministerio de Autonomías) solicitando a esta instancia que intervenga en el tema. En el documento, la empresa argumenta que el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra decidió disolver el acuerdo sin fundamentación ni explicación previa y, en este marco, le pide que en el marco de sus facultades “solicite al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que proceda a realizar una previsión y correspondiente débito de un monto por un valor de Bs 15 millones con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en el marco de la resolución 139/2014 del 31 de julio 2014 (con la que nace el convenio)”.

La empresa solicita al SEA que proceda a notificar a la comuna cruceña para el monto de Bs 15 millones, como inversión realizada de parte de la empresa, y que el dinero sea ingresado como contingencia jurídica y judicial en los estados financieros de dicha entidad pública, conforme lo establecen las normas.

Este recurso tiene como firmante al abogado Derrick Alfredo Monroy, que figura como representante legal de MAHS.

Por otro lado, ayer se conoció que la firma hizo llegar un recurso jerárquico al burgomaestre cruceño, en el que le recuerda que la resolución del convenio le causará daños a la empresa y le pide revocar esa decisión.

Este recurso ya fue remitido por el alcalde al Concejo Municipal, instancia que lo derivó a la Comisión de Constitución del legislativo para su análisis. Luego deberá pasar al pleno para su tratamiento y resolución.

Se debe conciliar

Al respecto, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, indicó que la empresa puede pedir lo que considere que está en su derecho, pero eso no cambiará la decisión del alcalde de finalizar el convenio, pues hay dos causales para ello, una de ellas que la empresa no cumplió con lo estipulado en el acuerdo; sin embargo, Sosa considera que ahora que el caso aún está en la vía administrativa, es decir, no ha pasado a la vía judicial, “el Ejecutivo debe acercarse a la empresa para tratar de conciliar, pero siempre cumpliendo el mandato del alcalde, de finalizar el convenio”, sostuvo.

“La empresa está en su derecho de pedir que lo que vea necesario, pero hay que decir que el alcalde ha decidido concluir el convenio y son las instancias jurídicas las que resolverán qué es lo adecuado para la ciudad. En mi criterio, lo mejor es que el municipio no pierda en cualquiera de las instancias. ¿Qué es lo que pasará?, esperemos que el alcalde, a través de la instancia jurídica, entre a la conciliación, que es la etapa previa a un juicio”, expresó la presidenta del Concejo.

El concejal del MAS Tito Sanjinez adelantó que enviará una minuta de comunicación al alcalde de la ciudad para que informe sobre los nuevos petitorios que está realizando MAHS. Agregó que el Concejo espera que “no se eroguen recursos para indemnizaciones por inversiones mal hechas”.

Entretanto, el concejal de UCS Johnny Fernández presentó ayer una petición de informe al Ejecutivo sobre las actuaciones que se están haciendo en este tema y, además, pide que se proceda con el retiro de las vallas y tótems, toda vez que la empresa sigue “lucrando con la publicidad que se exhibe en el espacio público”.

Antecedentes

El convenio entre la empresa MAHS y la Alcaldía cruceña fue firmado en 2014 y establecía la instalación de 1.492 mobiliarios, de los cuales hasta agosto de este año se habían colocado 328.

El 23 de agosto de este año el burgomaestre ordenó poner fin al convenio, en momentos en que la comuna recibía cuestionamientos ciudadanos por este acuerdo y otros contratos suscritos por la municipalidad. En aquella ocasión, el alcalde reconoció haberle “pelado” con la firma del convenio, que autoriza a MAHS instalar vallas y tótems sin otro costo que ceder el 30% del espacio a la comuna.