El director general de Servicios de Salud, Rodolfo Rocabado informó de que de las 800.000 dosis que llegaron este fin de semana al aeropuerto internacional de El Alto, en La Paz, un lote inicial de 100.000 vacunas serán referidas inmediatamente a Santa Cruz. Para esta campaña se ha previsto que 1,8 millones de vacunas trivalentes de influenza sean distribuidas a escala nacional.

“Se tiene confirmado para hoy (ayer) la llegada del primer lote en un vuelo internacional e inmediatamente se procederá a enviar a Santa Cruz”, afirmó Rocabado.

De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Salud, el plan es que las vacunas contra la influenza hasta este martes estén en las distintas ciudades capitales y en no más de cinco días puestas en los centros de salud para que se pueda dar inicio a la campaña, según estrategia y logística encarada por cada Servicio Departamental de Salud (Sedes), según sus necesidades. Desde el Sedes Santa Cruz se conoció que en cuanto lleguen las dosis, en dos días estarán en los centros de salud de la capital y en tres días en las provincias porque es prioridad.

El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, indicó que las vacunas serán entregadas a los grupos tipificados de riesgo; a los menores de dos años , a las personas de la tercera edad, trabajadoras de salud y personas que tengan enfermedad de base (diabéticos, con problemas renales, con males cardiacos, personas con hipertensión crónica, entre otros).

“Tenemos poco más de 490 casos, 20 fallecidos, 19 por influenza H1N1, un fallecido por influenza tipo B, todos los casos reportados en Santa Cruz”, aseguró Terrazas.

Rocabado explicó que las dosis que llegaban este fin de semana son pediátricas, por lo que serán los niños, menores de dos años, los primeros en ser inmunizados. “En el transcurso de los próximos días llegarán las dosis para el resto de la población. De inmediato procederemos a su distribución para continuar con la aplicación hasta cubrir todos los grupos de riesgo”, añadió.

Rocabado dijo que es importante que la gente sepa que aún con las vacunas no se deben descuidar las medidas preventivas no farmacológicas, como el lavado de manos, el uso del alcohol en gel y aplicar el protocolo a la hora de toser y estornudar, ya que las dosis hacen efecto 21 días después de su aplicación. “La vacuna no tiene que verse como una salvación, la vacuna ayuda a proteger y a evitar secuelas graves, especialmente a los grupos de riesgo, pero las medidas preventivas siguen siendo lo más recomendado”, sostuvo.

Bloqueo de caso

Betty Sotillo, directora del hospital Roque Aguilera, de Buena Vista, indicó que están abocados a capacitar a la población sobre los cuidados preventivos y a hacer seguimiento a los casos sospechosos. Además hicieron el bloqueo de foco ante el caso positivo que se presentó en el municipio.

Sotillo confirmó que una mujer de la tercera edad fue afectada por el virus, pero ha respondido positivamente al tratamiento con el fármaco específico. Su esposo ha presentado problemas broncopulmonares y se esperan los resultados de las pruebas para confirmar el cuadro.

Aumentan las atenciones

La influenza ha hecho que, ante cualquier síntoma de resfrío, la gente busque asistencia médica, por lo que han aumentado las atenciones por IRA en los hospitales. En el hospital de Yapacaní, la sala de internación pediátrica estaba el miércoles pasado llena de niños con cuadros respiratorios, mientras que en el nosocomio de Portachuelo de las más de 90 consultas médicas, 60 eran por infecciones respiratorias.