“Los precios aumentaron cuando se pidieron más reparaciones”

Juan Carlos Roca Eyzaguirre, propietario de la empresa unipersonal que lleva su nombre y que se adjudicó los trabajos de mantenimiento de las fuentes de agua distritales en las gestiones 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, da su versión sobre los contratos suscritos con el municipio cruceño.4

¿Cómo accede a los contratos para el mantenimiento de las fuentes de agua?

Mi negocio lleva más de diez años. En 2014 yo me presento por primera vez a las licitaciones públicas en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) porque tenía la capacidad y la experiencia necesarias. En ese entonces también se presentó otra empresa a la licitación lanzada por la Alcaldía cruceña y yo gano el proceso porque demostré que tenía el personal, la experiencia y cumplía con todas las especificaciones técnicas y legales.

¿Cómo se definen los precios de los contratos?

El gobierno municipal licita a través del Sicoes, es decir, ellos (la comuna) ponen el monto (precio referencial) dependiendo de las necesidades que tengan las fuentes, relacionadas con el tratamiento de aguas, los desechos, los daños por el vandalismo y otras. Como son fuentes que están a la intemperie y en espacios públicos sufren bastante deterioro. No son como la piscina de una casa, estas están expuestas a daños y al vandalismo; le digo que se han robado hasta los grifos. En las fuentes danzantes tengo un operador permanente porque todos esos equipos necesitan más cuidado; tienen consolas eléctricas, parlantes y otros equipos.

En los contratos varían los montos de una gestión a otra. Por ejemplo, en 2016 fue de Bs 4,7 millones y en 2017, de Bs 2,9 millones. ¿A qué se debe esta diferencia?

Es debido a los servicios que se prestan. Cuando los precios fueron más altos fue porque en el contrato se contemplaron más inversiones, es decir, se incluyeron reparaciones o cambios en las fuentes. Son materiales bastante costosos porque se trata de fuentes de agua.

Los precios los puede verificar en las distribuidoras, que son proveedores de bombas. Por ejemplo, una bomba de 15 a 20 HP puede costar hasta $us 10.000. No son bombas de caudal, son bombas de presión, que tienen un costo mayor. No son bombas para un pozo de agua, son para que eleven alto el agua.

¿Cuántos años lleva en el sector?

Tengo bastante experiencia en el manejo y tratamiento de agua y en el mantenimiento de bombas y equipos. Llevo diez años en el sector, es decir, antes de que participe de las licitaciones de la Alcaldía cruceña ya brindaba servicios a privados.

Han surgido cuestionamientos al servicio; algunas fuentes presentan daños...

Esto se debe al vandalismo, puedo mostrarle las fotos de los robos que sufren las fuentes y del mal uso que le da la gente (no todos), pues hemos encontrado gente lavando su ropa en estas fuentes. Por eso es que en las más costosas (Parque Urbano central y El Trompillo) tengo guardias de noche para evitar daños y robos. Hace cuatro años me vi obligado a poner gente en las fuentes del cuarto anillo porque se robaron las bombas; tengo las fotos. Todo esto se repone con el mantenimiento porque está dentro del contrato, al igual que las bombas cumplen su vida útil.

¿Cada cuánto tiempo hace el mantenimiento y quiénes fiscalizan el trabajo?

El mantenimiento es diario; el tratamiento de agua se hace tres veces a la semana y la limpieza de todas las fuentes es diaria debido a la tierra y las hojas que caen, más en esta época que hay bastante viento. Cuando hay mucho tierral, la tierra se tiene que aspirar como en una piscina. Cuando caen las hojas, hay que limpiar con mallas. En la época de lluvias debo contratar personal extra porque el agua se verdea más rápido. Solo en las del cuarto anillo estamos hablando de 15.000 a 20.000 litros de agua que deben limpiarse, en cada una.

Ahora le explico cómo funcionan los cumplimientos de contrato, uno da el 1% del precio del contrato para la seriedad de propuesta, una vez que se adjudica el servicio se presentar una póliza por el 7% del monto. Cada mes o cada tres meses debo presentar mis planillas de todo lo que hago, con la documentación que lo respalda y me cancelan. En caso de que no cumpla, me rescinden el contrato y se quedan con el 7% de la garantía. No me voy a arriesgar a perder eso. Además, me hacen fiscalización. Cumplo con los trabajos y con todos los aspectos legales.

¿Cuántos funcionarios se encargan del trabajo?

Tengo entre 25 y 30 personas que hacen el trabajo (las fuentes) y alrededor de cinco movilidades que están todo el tiempo, de un lado a otro, llevando al personal y haciendo las inspecciones.

¿Tiene alguna relación con la Alcaldía, además de laboral?

Únicamente de tipo laboral. Puedo mostrarle todos los procesos de contratación que he seguido, tengo todo archivado.

En 2015 se presentó otra empresa a la licitación y con la propuesta económica más baja, pero ganó la suya...

La Alcaldía hace la evaluación, pero por lo que sé no presentó póliza de cumplimiento de contrato y ese es el respaldo de la Alcaldía. Por eso quedó descalificada.