Los pasajeros no conocen las paradas de micros en el 2.º anillo

De nada sirven los esfuerzos por educar a los conductores de trufis y micros vuelteros del segundo anillo si los pasajeros no están familiarizados con la señalización de la calzada y con la colocación de letreros metálicos con la letra ‘P’, que debajo llevan la leyenda Parada de transporte público, que han sido establecidos en 69 puntos a lo largo de esa vía.

Ese fue el mayor problema que se repitió ayer en la primera jornada de control del transporte público, pues los usuarios se pararon en cualquier esquina con la esperanza de que los motorizados los alzaran, con el desorden que hicieron antes, hasta el domingo.



El secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, explicó que luego de tres semanas de preparación, en conjunto con Tránsito y con las plataformas ciudadanas El propio para parquear y Aprende, se dio inicio al reordenamiento del transporte público para que sean respetadas las paradas establecidas.

Buscando garantizar el éxito de esta campaña de concienciación fueron designados supervisores en tres turnos, de 7:00 a 22:00, que se encargarán de llevar a los usuarios a las paradas y cuidarán que micros y trufis cumplan lo establecido.



Pasadas dos semanas igual procedimiento se aplicará con las vías del primer anillo, las cuales tienen la señalización horizontal (en la calzada) y vertical (los letreros), pero que aún son desconocidos porque los conductores parquean sus vehículos en esos sitios. Tampoco se quedarán sin este reordenamiento el tercer y cuarto anillo.



Ribera explicó que las paradas se han establecido con distancias entre 300 y 400 metros, cuando la norma internacional pide que sea cada 500 metros.



Para apoyar la cruzada está Tránsito, cuyo director, José Luis Pereira, indicó que para que el pasajero sea más organizado debe respetar las paradas para subir al micro o al trufi.



“Las paradas están contempladas en el Código de Tránsito, por ello pido a los conductores particulares respetarlas, pues serán llevados con grúas amparados en el artículo 127, numeral 2, que habla de las prohibiciones de parqueos; además se le cobrará la multa de Bs 100”, especificó Pereira.

Desinformados



Herminia Enríquez (66) y su nuera Simona Vargas (46) llegaron en un minibús de Satélite Norte, se bajaron en la esquina de la av. Cristo Redentor y segundo anillo, donde siempre han esperado que pase la línea vueltera (72 y 73), pero esta vez pasaban los micros y no las recogían. Fueron alertadas por otros pasajeros que debían caminar 30 metros hasta la parada, de donde sí abordaron el micro para ir hasta la clínica Incor.



En la acera de la Unifranz un grupo de estudiantes tampoco salía de su asombro al ver que los micros y trufis no pararon donde estaban. El apeadero estaba a 30 metros, donde al final fueron para tomar el vehículo.



En la zona del Chiriguano sucedió lo mismo, los pasajeros miraban sin comprender por qué los micros no se detenían. “La Alcaldía debe repartir volantes para informar”, dijo Mireya Sánchez, una pasajera.

En la jornada

Hicieron fila

Voluntarios de dos plataformas ciudadanas instruyeron a los usuarios que hagan fila para abordar el micro, en el Chiriguano, con respuesta positiva.



Rebeldes

Pese a los cursos recibidos, no faltaron los choferes de las líneas 72 y 73 que alzaron pasajeros sin respetar las paradas.



Por redes sociales

El propio para parquear hace seguimiento de la campaña por Facebook y lanza críticas.