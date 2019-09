Los ‘mañaneros’ retornan al camellón del 4.º anillo y Brasil

Reaparecieron los problemas en los alrededores de la Nueva Feria Barrio Lindo, pues, tanto los propietarios de los puestos, como los ambulantes de la feria mañanera, se pelean por ocupar los espacios públicos, como aceras y camellones del cuarto anillo, perjudicando el tráfico vehicular, porque se formó una fila que llegaba desde la avenida Cumabi hasta el barrio Alto San Pedro (radial 15).

Como justificativo, el dirigente de los mañaneros, René Troncoso, dijo que se cansaron de esperar que se cumplan las promesas hechas por sus colegas de la feria, de no ocupar las aceras de los módulos de Barrio Lindo, pero no lo hicieron.

De igual manera, Troncoso acusó a la Alcaldía de no cortar por lo sano los asentamientos en las aceras de la feria y porque nunca se cristalizó el ambiente para que se trasladen los mañaneros.

“Han pasado tres meses y al ver que nadie cumplió con lo prometido hemos decidido volver al camellón del cuarto anillo, entre Brasil y Cumabi; pues en esta zona los compradores nos conocen desde hace 10 años”, manifestó Troncoso.

Sin embargo, los conductores fueron los más perjudicados porque los vendedores se instalaron en la calzada, por ello no podían circular en vehículos.

“Es el colmo que los comerciantes se adueñen de las calles y que ni la Alcaldía, peor aún la Policía, acuda en defensa de los conductores que somos los que pagamos impuestos anuales”, refirió el taxista Andrés Vargas.

“Si los mercaderes regresan al camellón, lo van a volver a dejar sin plantas ni pasto, pues recién vimos gente de la Alcaldía que lo estaba arborizando”, indicó Antonia Siles, una transeúnte.

Concertación

El secretario de Seguridad Ciudadana de la comuna, Erland Camacho, lamentó que los vendedores hayan roto la tregua y hayan retomado el camellón.

“Previamente hemos conocido que pensaban regresar al cuarto anillo, por eso desplegamos un contingente de gendarmes que ocuparon el camellón. Sin embargo, entre 2.500 y 2.800 comerciantes se asentaron en la calzada, por ello la Policía llegó muy temprano a desalojarlos por el perjuicio que causaron a los conductores”, dijo Camacho.

“Lamentablemente el inmueble que se había prometido no pudo ser obtenido porque no hubo entendimiento con el Ministerio de Gobierno, así acabaron las gestiones que hizo la Alcaldía. Ahora solo esperamos ponernos de acuerdo antes del sábado, porque no vamos a permitir el asentamiento en la calle”, anunció Camacho.

Controles

La Dirección de Espacio Público tiene nuevo responsable, es Alejandro Serrate, que reemplaza a Orlando Otero, el cual ha sido designado responsable del ordenamiento de los alrededores de los mercados La Ramada y Los Pozos, pues los comerciantes que fueron trasladados, permanentemente intentan regresar.

“La Alcaldía pretende consolidar las aceras de las calles que fueron desocupadas en los mercados Los Pozos y La Ramada, por ello se ha encomendado la tarea a Orlando Otero”, acotó Camacho.

Por su parte Alejandro Serrate aseguró que coordinará operativos con la Policía para poner orden en el sector de los cachivacheros, en Los Pozos.

“Los comerciantes de esa zona son los que incitan la ocupación de la calle 6 de Agosto, pese a los permanentes controles que realizan los gendarmes”, anotó Serrate.