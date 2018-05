Lo que debes saber de la designación del cardenal

Ariel Beramendi, sacerdote boliviano que trabaja en el Vaticano, publicó en el portal de la Iglesia católica (Infodecom), 10 puntos para entender el nombramiento del cardenal boliviano Toribio Ticona. He aquí un resumen.

1. ¿Por qué el papa Francisco nombró cardenal a mons. Toribio Ticona? Los cardenales son las personas más cercanas al papa y que le ayudan en el gobierno de la Iglesia. El cardenalato es un nombramiento directo del papa como un reconocimiento al servicio dentro de la Iglesia católica y de confianza personal. De los 14 cardenales nombrados hay tres que han superado los 80 años. Entre estos tres está Ticona, obispo prelado emérito; un arzobispo emérito de México y un sacerdote claretiano (porque no necesariamente todos los cardenales son obispos). El nombramiento de mons. Ticona es un reconocimiento al servicio que realizó como sacerdote y obispo, pero sobre todo al estilo con el que llevó adelante este servicio, es decir, con sencillez, sin arribismos y con compromiso por su gente.

2. ¿Qué significa para Bolivia este nombramiento? La creación de un nuevo cardenal para Bolivia es un signo claro del cariño que el papa tiene a Bolivia. No solo ha querido darle su primera santa en octubre, sino también un nuevo cardenal. El Colegio Cardenalicio, el grupo de personas cercanas al papa, ahora tiene un representante boliviano.

3. ¿A qué congregación pertenece Ticona? No pertenece a ninguna comunidad religiosa, es un sacerdote diocesano. Quiere decir que no es franciscano, salesiano o jesuita, sino un sacerdote formado para trabajar en una iglesia local, y que ha estudiado en un seminario diocesano (Seminario San Cristóbal de Sucre). En Bolivia, es la primera vez que un sacerdote diocesano llega a ser cardenal. El cardenal Julio Terrazas era de la comunidad “redentorista”, así como lo fue el cardenal Maurer.



4. ¿Puede el cardenal Ticona elegir o ser elegido papa? Mons. Ticona, por su edad no podrá participar de un eventual cónclave (la reunión donde los cardenales eligen al papa), porque para ser una cardenal elector debe tener menos de 80 años. Sin embargo, y solo hipotéticamente puede ser elegido papa, pues no hay una regla que lo impida.

5. ¿Cuáles serán sus funciones? Después de los 80 años, los cardenales no pueden ser jefes de dicasterios vaticanos o volver a ejercer sus funciones de obispos, pero pueden participar de las reuniones de cardenales (consistorios) o pueden recibir misiones del papa para representarle en determinados eventos. Como nuevo cardenal, tendrá más autoridad moral para hacer resonar el mensaje del Evangelio y las palabras del papa en Bolivia, para denunciar las injusticias y dar voz a marginados y excluidos.

6.- ¿Cómo es la ceremonia donde será creado cardenal? El 29 de junio se realizará el Consistorio donde se crearán los nuevos cardenales, no se trata de una “ordenación” sino de “creación”. En la ceremonia el papa les impone la birreta cardenalicia (sombrero rojo) y les da un anillo de oro como signo de su nueva misión y pertenencia al Colegio Cardenalicio. Antes del 29 de junio, él debe mandar a confeccionar su sotana roja en una de las sastrerías especializadas en Roma. El 29 de junio tendrá lugar el consistorio en San Pedro, ceremonia que se transmite en TV para todo el mundo. Luego, cada cardenal va a almorzar según se ha organizado previamente, y por la tarde se lleva a cabo “El saludo de calor”, donde los cardenales reciben a la gente que quiere saludarlos. Al día siguiente, hay una misa de acción de gracias.

7. ¿Dónde vivirá Ticona? Al ser obispo emérito, podrá seguir viviendo en su residencia o donde él decida. Es decir, si fuese un obispo en funciones tendría que vivir en su diócesis (en este caso Prelatura, porque Corocoro es Prelatura). Además de vivir en La Paz, como obispo emérito, el cardenal Toribio tiene una casa en Quillacollo donde también reside en algunas épocas del año.

8. ¿Tendrá parroquia en Roma? Cada cardenal tiene una parroquia en Roma, porque, según la tradición, los cardenales eran los párrocos de las iglesias en Roma, y actualmente el papa designa a cada cardenal una parroquia. Esta designación se traduce en una especie de hermandad entre la comunidad parroquial y su nuevo cardenal.

9. ¿Cómo debemos referirnos al nuevo cardenal? Él prefiere seguir siendo llamado padre Toribio, pero oficialmente su nuevo título es ‘Eminentísimo Señor Toribio Cardenal Ticona Porco’ y en actos oficiales tendría que ser llamado ‘su eminencia’. Su nuevo título está después de su nombre para subrayar que ahora tiene una nueva dignidad, es decir, es un príncipe de la Iglesia.

10. La anécdota sobre el “alimento de gato”. En algunas entrevistas el cardenal Ticona contó sobre su vieja amistad con el papa y los chascarrillos que comparten; una de estas anécdotas es que Ticona había comido alimento de gato y no que había comido carne de gato. Tuve la suerte de escuchar esta anécdota directamente del papa. Contó que cuando el padre Toribio era un joven sacerdote en Bélgica, con el poco dinero que tenía, iba al supermercado, miraba el precio de los alimentos y al no saber francés compraba los más económicos, entre ellos unos enlatados de carne con sabor extraño y no sabía por qué. Con el tiempo, aprendió francés y se dio cuenta de que era alimento para gatos.