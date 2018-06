Llega un novedoso método anticonceptivo que es autoadministrable

En Bolivia poco más del 40% de las mujeres que tienen pareja utiliza métodos anticonceptivos modernos, el resto se aferra a los métodos tradicionales o simplemente opta por no usar ninguno. Ese es el panorama que pinta la Encuesta de Demografía y Salud de 2016 (EDSA) del Instituto Nacional de Estadística (la más reciente).

“Hasta el momento todos los anticonceptivos inyectables requerían de un prestador de servicio de salud para que administre la inyectable, sin embargo, ahora se logró que la mujer no dependa de un proveedor de salud”, señalaron María Haydée Cabrera, responsable del programa de mercadeo social de Prosalud y el director de esta institución, Luis Fernández, quienes dieron a conocer un novedoso método de anticoncepción que es autoadministrable.

La palabra ‘mágica’ es autoadministrable, lo que indica que la mujer se lo puede colocar ella misma, sin necesidad de un servidor de salud de por medio, como ocurre con otros métodos como las inyecciones anticonceptivas o implantes subcutáneos.

¿A quién se le ocurrió la idea? El filántropo multimillonario Bill Gates y su esposa Melinda, a través de su fundación, financiaron el trabajo de Pfizer, el laboratorio que dio a luz este método, el mismo que se viene usando en África desde 2015 y que ahora está en Bolivia. Así nuestro país se ha convertido en el primero en Latinoamérica en tenerlo.

“Inicialmente no es prioridad hacer que la mujer se lo autoadministre, vamos a capacitar a los proveedores de salud y en determinado momento, será el profesional a cargo de esa paciente el que tome la decisión de enseñarle”, confirmaron Cabrera y Fernández.

Sobre Sayana

Bajo la lógica de que el acceso a los anticonceptivos modernos puede salvar vidas, Sayana Press nació con la premisa de facilitar el acceso de las mujeres a un método anticonceptivo. El inyectable, que no sobrepasará los Bs 14, asegura tres meses de anticoncepción, viene empaquetado bajo un sistema Uniyect (pequeño dispositivo autodestructible), que contiene 104 mg de Acetato de Medroxiprogesterona de Depósito y se administra vía subcutánea, por eso es que se lo coloca en la barriga o en la parte anterior de la pierna.



Ya viene listo para ser usado, no necesita ser preparado. Basta con abrir el empaque, agitarlo hasta que la solución que está adentro se vea homogénea (tiene apariencia de leche) y se active el mecanismo ‘uniyect’ que deja expuesta la aguja de un centímetro. La misma se debe colocar en una zona con mayor cantidad de grasa, porque solo debe atravesar la piel y no llegar al músculo.

Sayana ha sido aprobado por autoridades regulatorias de varios países del mundo y en Bolivia cuenta con registro sanitario otorgado por el Ministerio de Salud.

Distribución



Con la idea de beneficiar a las poblaciones más vulnerables del país, este método anticonceptivo (que llegó el lunes a la ciudad con 48.200 unidades) será puesto a disposición de los sistemas locales de salud a través de los servicios municipales, las organizaciones sin fines de lucro y otros servicios privados de salud.



En Bolivia, 872.000 mujeres están usando un método anticonceptivo moderno y como resultado de ese uso 234.000 embarazos no planeados serán prevenidos, 89.000 abortos inseguros serán evitados y se impedirán 200 muertes maternas, dice el comunicado de Prosalud.

PARA SABER...

Métodos modernos

Incluyen esterilización femenina, esterilización masculina, píldora anticonceptiva, Dispositivo Intrauterino (DIU), inyecciones anticonceptivas, implantes subdérmicos anticonceptivos, condón masculino y femenino, diafragma, espuma o jalea, método amenorrea por lactancia (MELA) y anticoncepción de emergencia.



Métodos tradicionales

Son el método del ritmo o abstinencia periódica o de moco cervical (conocido como método Billings), retiro o interrupción del coito.



Advertencia sobre Sayana

Ojo que el retorno de la fertilidad no es muy rápido, puede tardar hasta un año. (Foto)

Contraindicaciones

En mujeres con sospecha de embarazo, con sangrado vaginal no diagnosticado, disfunción hepática severa o mujeres con tumor maligno.



Reacciones adversas

Puede darse en algunos casos cefalea, ansiedad, vaginitis, amenorrea o aumento de peso.