Llápiz volverá hoy a la Felcc como denunciada

La médica Isis Llápiz entró ayer a la Felcc, a las 9:30, sorteando las cámaras de los medios de prensa y declaró por cerca de dos horas ante el fiscal Lorgio Viveros en calidad de testigo en el marco de la investigación por la intempestiva muerte del niño José Junior Vega Villarroel (8) en el hospital de niños Mario Ortiz.

La cirujana y su equipo médico están siendo investigados por una presunta mala praxis, puesto que, según la autopsia realizada por un profesional del Instituto de Identificación Forense (IDIF), se determinó que el paciente falleció a consecuencia de una perforación intestinal y una sepsis luego de una intervención quirúrgica por una peritonitis.

El fiscal Viveros confirmó que Llápiz ha sido citada formalmente para declarar hoy por la mañana en calidad de denunciada.

“Me costó muchos años formarme como médica y tengo 29 años. No tengo hijos pero tengo sentimientos. Mi primera reacción, al conocer la muerte de José Junior, fue de tristeza, fue algo inesperado porque no tenía por qué complicarse de esta manera, pues no tuvo una evolución como para terminar en un óbito ni tampoco hubo alguna complición quirúrgica que terminara en esto. Sé que la muerte del niño no es por causa de mi cirugía”, manifestó la cirujana en una rueda de prensa.

A la pregunta si sabía de la perforación intestinal y la sepsis detectada por un forense en la autopsia al cuerpo, la profesional indicó: “Hay un protocolo que sigue, una apendicitis gangrenosa deja cierta cantidad de pus y se indica el triple esquema de antibióticos, protector gastrointestinal e hidratación. La indicación está dentro de lo adecuado. Si se alteraron las dosis eso no lo puedo decir yo. La perforación fue otra sorpresa para mi. No concuerda con una sepsis mucho menos con una perforación intestinal”, indicó Llápiz, quien dijo que se presentará ante la justicia las veces que sean necesarias.

“Tengo mucha fortaleza porque mi conciencia está tranquila y no sé por qué se me quiere dar muerte civil”, se preguntó.

Avalan su capacidad

Un grupo de médicos, enfermeras, personal administrativo y amigos de Llápiz se concentraron ayer fuera de la Felcc con pancartas de apoyo y exigieron que no se la condene antes de llegar al fin de una investigación.

“Mi niño fue operado por la doctora Isis y ella le salvó la vida dos veces. Ahora hablo como médica. La hemos visto formarse desde residente, ha sido una de las mejores cirujanas pediatras que ha salido del hospital y me duele mucho ver cómo la están denigrando”, expresó la anestesióloga Carolina Llanque.

La fiscal Yolanda Aguilera, parte de la comisión que indaga el hecho, señaló que ha requerido al IDIF una auditoría médica a la historia clínica del occiso que puede estar lista en 10 días.

Un equipo médico del hospital pidió públicamente una nueva autopsia al cadáver porque dudan que José Junior hubiera muerto a raíz de una sepsis.