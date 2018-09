Llápiz señala que Moreno fungía como jefe en la cirugía del niño Sebastián

Las investigaciones arrojan nuevos elementos sobre la actuación del cirujano Róger Moreno, en el caso del niño Sebastián Justiniano Poquiviquí (3), a quien por error médico le extirparon un riñón sano. Ayer por la mañana la doctora Isis Llápiz Mejía, ayudante primera en la cirugía, detalló por escrito a los fiscales José Parra y Yolanda Aguilera lo que sucedió el día de la intervención quirúrgica (5 de septiembre), por lo que en horas de la tarde se abstuvo de declarar.

“Antes de iniciar, pregunté al doctor Róger Moreno qué tipo de incisión quería realizar y me dijo una incisión transversa ampliada y que fue marcada por el doctor Moreno con sus dedos sobre el paciente, por lo que procedí a marcar con la pinza sobre la piel como ordenó; luego le dijo a la instrumentadora que me diera el bisturí, después me dijo que hiciera la incisión donde indicó”, contó Llápiz.

La médica explicó en detalle los pasos dados en la cirugía de Sebastián y dejó en claro que fue el doctor Moreno quien realizó la liberación del riñón.

Llápiz indicó que el doctor Moreno era quien fungía como jefe de cirugía, quien conocía al paciente, su historia clínica, quien programó la cirugía, y quien decidió qué lado se operaba.

En su declaración explica que después de la cirugía se retiró, pero que a las 11:30 recibió una llamada telefónica de la anestesióloga, quien le indicó que se había extirpado el riñón equivocado y que estaban buscando posibles soluciones. “A las 11:46 llamé al doctor Moreno para preguntarle qué había pasado y si entraría a quirófano nuevamente. El doctor Moreno me dijo que cometió un error, que estaba comprando en la importadora un catéter de doble lumen”.

Indicó que el especialista le pidió nuevamente su ayuda y ella accedió porque era su jefe, profesor y guía. Esta vez se hizo la operación del riñón izquierdo cuyo diagnóstico fue: tumor de wilms izquierdo.

Señala que Moreno fue quien contó a los padres del niño lo sucedido y que Ever Justiniano, padre del pequeño, le dijo al galeno: ‘Si mi hijo se muere es su culpa’, y que el doctor Moreno le respondió que sí.

Las partes

Felipe Hurtado, abogado de la familia de Sebastián (que se encuentra en Brasil recibiendo su tratamiento), expresó su disconformidad por la resolución del fiscal de dejar a Llápiz en libertad, porque considera que hay indicios válidos de la participación de dicha médica en la extirpación del riñón sano, mientras que al cirujano Moreno se lo aprehendió sin ninguna declaración.

No obstante, para la defensa de Moreno, el Ministerio Público ha obrado de manera objetiva y cree que esa misma condición se le debe dar a su defendido, que está con orden de detención.

Por la mañana, tres hijos del doctor Moreno se presentaron en la red Unitel para indicar que su padre tuvo un preinfarto y que continúa delicado de salud. Explicaron que durante 16 años el doctor Moreno trabajó de forma voluntaria en el Oncológico, habiendo realizado unas 1.500 cirugías (entre 8 y 10 al mes).

Los hijos consideran injusta la imputación de lesiones gravísimas que presentó el Ministerio Público contra su padre, pues no operó al niño para hacerle daño.