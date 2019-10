Llaman al voto castigo en contra de la reelección del presidente

Los cívicos convocaron a votar en las elecciones del 20 de octubre en contra de Evo Morales y de Álvaro García Linera, aunque no se inclinaron por ninguno de los candidatos de la oposición. El grito de “Bolivia dijo No” se escuchó en reiteradas oportunidades, respaldando los discursos que pedían respeto a la democracia y en defensa a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría votó en contra de la reelección del presidente y del vicepresidente.

“Hemos resuelto ir a las urnas con la consigna del voto castigo a Evo Morales. En la papeleta hay hombres y mujeres que están habilitados legalmente en estas elecciones, escojamos entre los habilitados y castiguemos a nuestro dictador”, remarcó el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

También recordó que pidieron hasta el cansancio la renuncia de los vocales electorales, pero está convencido de que no dejarán el cargo, por eso pidió que los ciudadanos acudan a sufragar y después a cuidar su voto. “Quedémonos en la mesa, garanticemos la democracia, velemos celosamente por ese voto que nos va a llevar a la libertad, pero, sobre todo, garanticemos la salida de este binomio inconstitucional, ilegal, abusivo y atropellador de todos los cruceños y todos los bolivianos”, remarcó Camacho.

Asimismo, resumió que se acordó rebeldía y desobediencia ante un posible fraude y ante la eventual victoria electoral del binomio del MAS, que fue habilitado para las elecciones gracias a una resolución del Tribunal Constitucional emitida en noviembre de 2017. “Es nuestro derecho y eso no es sedición, es soberanía, es valentía, y eso nos sobra a los cruceños”, afirmó.

Para el exministro de Autonomías Hugo Siles, esta posición solo favorece al expresidente y candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, que, según las encuestas, es el opositor mejor posicionado en la intención de voto.

En respuesta, el analista Carlos Valverde manifestó que en ningún momento el presidente del Comité pro Santa Cruz mencionó nombres de candidatos ni partidos políticos, menos instruir el voto por algún postulante.

A viva voz

La activista de Resistencia Femenina Alejandra Serrate fue la primera en hacer uso de la palabra de los oradores, y pidió al pueblo que haga un juramento de rebeldía ante el posible fraude electoral, impulsado por el binomio del MAS.

Para comprometer a los ciudadanos presentes pidió que la gente haga la señal de su fe y lanzó la pregunta: “¿Libertadores, juran por su patria y su fe rebeldía y desconocimiento ante un posible fraudulento cuarto mandato del binomio dictatorial e ilegal conformado por Juan Evo Morales y Álvaro García Linera? La respuesta del Cabildo fue: “¡Sí, juramos!”.

Waldo Albarracín, del Comité de Defensa de la Democracia (Conade), también tuvo la oportunidad de formar parte de los oradores, y al levantar la bandera del 21-F dijo que es el testimonio “de la voluntad de un pueblo expresado en las urnas, cuando Bolivia dijo No a la reelección y el Gobierno, cínicamente, quiere desconocer”.

Pidió al presidente que obedezca al pueblo y no busque una cuarta reelección. “No vamos a permitir que nos roben nuestra democracia, es un deber patriótico luchar hoy día, mañana y todo el tiempo”, enfatizó Albarracín.

Los discursos no bajaron de tono. El representante de la Federación de Juntas Vecinales, Walthy Égüez, pidió unidad para defender la democracia. También recordó que el pueblo fue a un referéndum y votó mayoritariamente para no permitir una reelección del presidente y del vicepresidente. “Usted no acata la decisión del soberano”, cuestionó.

Complementó “que el 20 de octubre el pueblo cruceño y boliviano le va a dar la espalda”, sentenció.