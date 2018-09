Levantan bloqueo en Concepción y no descartan otras medidas de presión

El Comité Cívico del municipio de Concepción bloqueó este lunes la carretera que une a Santa Cruz con San Ignacio de Velasco, exigiendo la renuncia de su alcalde, David Mollinedo, que se encuentra detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola.

El edil, perteneciente al partido de Demócratas, es acusado de presunto incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y peculado, dentro de la investigación que abrió la Fiscalía por el robo de Bs 2.581.000 de las cuentas del Gobierno Municipal de Concepción, a través de cheques con firmas falsificadas.

José Serrate, presidente cívico de Concepción, informó que el bloqueo se levantó a las 17:00 y no descartan asumir nuevos movilizaciones si el alcalde no renuncie y no devuelva el dinero que le pertenece al municipio.

También puedes leer : El alcalde de Concepción vuelve a Palmasola

"A las 17:00 hemos terminado con el bloqueo, sigue siendo nuestra demanda que el alcalde presente su renuncia y que devuelva nuestra plata. Mañana no vamos a bloquear, nos vamos a reunir con las instituciones, veremos que nos queda por hacer, si es necesario ingresar en una huelga de hambre o un bloqueo indefinido, lo vamos a hacer hasta que este señor presente su renuncia, porque no lo queremos más como alcalde", advirtió Serrate.

El líder cívico afirmó que las nuevas movilizaciones podrían ejecutarse a partir del jueves 6 de septiembre.

El gobernador de Santa Cruz y jefe nacional del Movimiento Demócrata Social, Rubén Costas, dijo el fin de semana que existe una dosis de "xenofobia" y "radicalismo" contra el alcalde Mollinedo, porque "no aceptan a alguien que vino de otro lado".

Costas indicó que existe ensañamiento contra el alcalde porque ni siquiera respetaron su delicado estado de salud. Como se sabe, Mollinedo fue sometido a una intervención quirúrgica el lunes 27 de agosto en el hospital Francés, pues sufría de cálculos en la vejiga.