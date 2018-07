Las dos ciclovías de la Grigotá le cambian la cara a la avenida

La avenida Grigotá, entre primer y segundo anillo, ya luce una cara totalmente renovada. Las dos ciclovías que han sido incorporadas en ambos lados del camellón central han sido concluidas, incluso algunos ciclistas ya la usan a pesar de que la vía aún no ha sido habilitada oficialmente por el gobierno municipal.

La avenida también cuenta con carriles exclusivos para los buses de transporte público urbano, además, en ambos lados hay espacios para el parqueo de los motorizados de la Policía y para que los vehículos puedan cargar y descargar mercadería.

La Secretaría de Movilidad Urbana estableció horarios para usar los parqueos de carga y de descarga de mercadería, así como para estacionar vehículos particulares, taxis y buses. Solo por citar, los vehículos de carga y descarga tienen no más de 30 minutos para usar esa área; en los parqueos rotativos se podrá estacionar vehículos particulares por un periodo de dos horas y si el usuario sobrepasa ese tiempo, corre el riesgo de ser sancionado por incumplir la normativa municipal.

La comuna también instruyó a los dueños de almacenes y de tiendas asentados sobre la avenida para que coloquen canastillos para depositar la basura. Ayer, por ejemplo, se observó a funcionarios de la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Santa Cruz (Emacruz) notificando a los dueños de los negocios que aún no colocaron estos canastillos en sus aceras.



La vía no será reabierta aún



La circulación de motorizados por esta avenida continuará cortada. La reapertura -prevista para hoy- fue postergada y aún no tiene fecha, pues a última hora las autoridades municipales decidieron posponerla. Desde la Alcaldía informaron de que uno de los motivos era que faltaban algunos detalles como el lugar donde serán colocados los contenedores de basura.



En cuanto al servicio de transporte público que circulará por el lugar, el secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, confirmó la reducción del 65% del número de líneas del servicio de transporte público urbano y del 50% de la flota del transporte interprovincial.



El saldo de las líneas que hasta antes de la intervención municipal circulaban por esa avenida, fueron desviadas por otros canales de transporte como la avenida Omar Chávez, Ana Barba y la Isabel la Católica, afirmó el dirigente del Sindicato de Micros, Aldo Terrazas, y explicó que para consensuar la reducción de las líneas se tomó en cuenta a las ‘fundadoras’ de la ruta, el flujo de pasajeros de cada línea y el parque automotor.

Sondeo

Margarita Guzmán

Pasajera

Falta informar con claridad de las líneas de micros que pasarán por la Grigotá. Por ejemplo yo utilizo la línea 20 para llegar a mi trabajo que está antes de llegar a la exterminal de buses, pero ahora debo salir más temprano de mi casa o caminar varias cuadras sobre la Grigotá para llegar a horario; esos desvíos hacen perder más tiempo.

Freddy García

Chofer

Aún no nos han informado si pasaremos por plena Grigotá o no y esa situación molesta los pasajeros que utilizan el transporte público. Es cierto que no todos los pasajeros vienen a La Ramada, pero no me parece bien que prohíban el paso de todas las líneas de micros por esta zona. Esto afecta al bolsillo de los pasajeros, que ahora deben tomar hasta tres micros.