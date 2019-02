Las clases se inician con desafíos en la formación técnica y en dos ramas

Tres millones de escolares llenarán hoy las unidades educativas del país en el inicio de las clases, en un año lectivo que enfrenta el desafío de consolidar el bachillerato técnico humanístico y de reforzar la enseñanza de las materias de física y química en secundaria. Esta gestión también arranca sin maestros interinos, lo que es visto por las autoridades del sector como un logro importante en el proceso de transformación de la educación, en el marco del nuevo modelo educativo.

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, confirmó que las clases arrancan hoy en todo el país y recordó que el calendario escolar prevé 200 días hábiles de clases, en los que los maestros deberán desarrollar contenidos programáticos y actividades complementarias.

La inauguración oficial se realizará en la Unidad Educativa Mejillones 1, en Oruro, y estará a cargo del presidente Evo Morales. Mientras que en Santa Cruz el acto oficial se llevará a cabo en la Unidad Educativa Simón Bolívar, situada en el Plan Tres Mil, con la presencia del director departamental de Educación, Salomón Morales.

Los retos

Las autoridades educativas destacaron que a nueve años de la promulgación (2010) de la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez y seis años de su aplicación (2013) la apuesta es la consolidación del bachillerato técnico humanístico, que implica la conversión de las unidades educativas en plenas.

En Santa Cruz son 300 establecimientos escolares los que ya están aplicando este sistema y otros (al menos 60) están en proceso de transformación para formar bachilleres especializados en ramas técnicas. Las autoridades resaltan que se cuenta con la infraestructura adecuada para dar impulso a este sistema.

De hecho, el director Morales destacó el apoyo de los gobiernos municipales no solo de las provincias, sino también de la capital cruceña, que han apostado en la construcción de edificios escolares especializados, es decir, de locales que cuentan con laboratorios y aulas técnicas.

“En ningún departamento tenemos este tipo de infraestructura. Solo en la capital cruceña la Alcaldía ha construido 170 módulos especializados y en provincias se han construido módulos tecnológicos productivo”, expresó la autoridad departamental.

Roberto Áñez, secretario de Parques y Jardines y Obras de Equipamiento Social de la Alcaldía cruceña, indicó que para esta gestión el gobierno municipal pretende arrancar con 190 nuevos edificios escolares (primaria y secundaria), entre ellos el Marcelino Champagnat, situado en la zona sur, en el D- 9, que cuenta con laboratorios y aulas técnicas equipados para la enseñanza de computación y gastronomía.

Por eso no es todo, el Gobierno nacional también contribuye en este proceso, con la construcción de un módulo tecnológico productivo, con todas las condiciones para la enseñanza técnica, el cual está ubicado en el barrio Minero, del Plan Tres Mil.

La infraestructura, que demandó una inversión de Bs 12,9 millones del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, será uno de los centros modelos del bachillerato técnico.

El director distrital 3 (que comprende el Plan Tres Mil), Leocadio Poroma, informó de que se están haciendo las gestiones necesarias para poder equipar los laboratorios y aulas, pues se espera que este módulo albergue a diez unidades educativas que serán fusionadas, de la populosa zona. El proceso se hará durante este año.

En esta gestión, los colegios también deberán ampliar la carga horaria de física y química en tercero y cuarto de secundaria para cumplir con 32 horas de clases al mes. Los centros educativos tienen dos opciones para ajustar su horario: prolongar las clases de lunes a viernes o trasladar la enseñanza al sábado.

El ministro Aguilar explicó que este ajuste se hizo con el fin de crear las condiciones en los estudiantes, desde la edad adecuada, con miras a la formación en el nivel superior. “Matemáticas, física y química son áreas troncales para el área de ciencias naturales y áreas productivas; como las ingenierías; como lo son ciencias sociales y lenguaje para las áreas humanísticas”, sostuvo.

Las autoridades educativas también destacaron los logros en los programas de profesionalización de maestros, toda vez que el 97% de los docentes ya tiene título profesional, mientras que el 3% es egresado y su certificado está en trámite o es titulado por antigüedad, según el Ministerio de Educación.

No obstante, el exdirigente de los maestros urbanos, Saúl Ascárraga, observa que el modelo educativo no está siendo acompañado con la dotación de ítems ni la asignación presupuestaria que garantice la dotación de materiales que lleva muchas veces a los profesores a sacar plata de sus bolsillos para los materiales.

De acuerdo con Ascárraga, solo en Santa Cruz se precisan 2.000 ítems para formación humanística, lo que se duplica si se toma en cuenta el bachillerato técnico. Esta necesidad es cubierta por los padres de familia, que hacen aportes mensuales para cubrir la planilla de sueldos.

Hizo notar que la mayoría de los centros que implementan el bachillerato técnico son centros de educación alternativa que están con este sistema desde hace varios años y otro tanto son centros de convenio.

Para este año, el Gobierno anunció que se dispondrá de 2.500 nuevos ítems para maestros del sistema educativo público.

Para saber

LEY EDUCATIVA 070

El congreso educativo, que se realizó en 2006, dio lugar al proyecto de la nueva ley educativa. El 1 de diciembre de 2010, el presidente Evo Morales junto con el ministro de Educación, Roberto Aguilar, remiten el proyecto de Ley Avelino Siñani a la Asamblea Legislativa. La Ley 070 Avelino Siñani- Elizardo Pérez fue promulgada en diciembre de 2010. En la gestión 2013 se inicia el proceso de aplicación del currículo escolar en los primeros grados de primaria y secundaria. El 2014 se decide aplicar en todos los grados de manera simultánea para evitar confusiones en docentes y estudiantes.

CALENDARIO ESCOLAR

Comprende 200 días hábiles, organizados en cuatro bimestres para inicial, primaria y secundaria.

VACACIONES DE INVIERNO

Tendrá una duración de dos semanas, a partir de la primera semana de julio. Su programación será definida por las Direcciones Departamentales de Educación, en coordinación con el Ministerio de Educación, previo informe de las autoridades de salud y de meteorología sobre las condiciones climáticas y epidemiológicas de las regiones. Se prohíbe dar tareas para el descanso.

JUBILACIÓN DE MAESTROS

El ministro Roberto Aguilar dijo que la movilización en La Paz contra la “jubilación obligatoria” no corresponde. Explicó que su despacho hizo una invitación formal a 960 maestros con más de 70 años para que puedan acceder a este beneficio. “Hay maestros de más de 80 años que están siendo remplazados, figuran en planilla y ellos no van a trabajar, por lo tanto, este año no habrá esa figura. La jubilación es voluntaria”, sostuvo.

LA ALCALDÍA CRUCEÑA RECICLA 40.000 PUPITRES Y GARANTIZA LA DOTACIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

El gobierno municipal capitalino informó de que ha iniciado con la distribución de 7.000 pupitres a los centros educativos de la ciudad, los mismos que fueron reacondicionados por trabajadores de la comuna.

La Alcaldía cruceña que ha anunciado que esta gestión no se adquirirán pupitres nuevos, pero que una repartición está encargada de reparar unos 40.000 pupitres descartados el año pasado.

Las secretaría municipal de Administración y Finanzas, Sandra Velarde, informó de que funcionarios de la Maestranza de Reparación de Mobiliario Escolar ha dejado como nuevos más de 1.000 pupitres, los cuales fueron nuevamente codificados y están siendo entregados a los nuevos módulos educativos.

Se continuará con la entrega, de acuerdo a los requerimientos que lleguen desde los distintos distritos municipales.

Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, pidió a los estudiantes, docentes y directores cuidar el mobiliario escolar y anunció que se estudia un proyecto de ley municipal de responsabilidad sobre el mobiliario escolar y el resguardo de los bienes públicos educativos.

Por otro lado, el secretario de municipal de Parques y Jardines, Roberto Áñez, comunicó de que las 36 empresas contratadas para hacer los arreglos en las escuelas, se encargarán de hacer el mantenimiento rutinario de los 470 locales escolares durante de todo el año, vale decir, en los 300 escuelas y 170 módulos educativos que hay en los 15 distritos municipales.

Refirió que para el mejoramiento de los locales escolares la Alcaldía ha presupuestado Bs 50 millones para todo el año.