Las Brisas fue notificada y obras están paralizadas por seguridad

Ayer, las redes sociales se inundaron con fotografías y videos de unos módulos de vidrios, que eran colocados en la Torre Empresarial MSC de Las Brisas, se estrellaban contra oros provocando una especie de lluvia de vidrios sobre la calzada, la situación provocó la reacción de las autoridades municipales que se hicieron presentes en el lugar y presentaron una notificación en contra del edificio.

Desde la compañía de inversiones Las Brisas, su gerente general, Rosalina Roca, afirmó que la empresa constructora Incotec no es responsable de los incidentes registrados ayer y aclaró que Las Brisas recibió una notificación para presentar los descargos correspondientes, mismos que serán expuestos este lunes.

"La obra, por recomendación, está paralizada porque se requiere realizar la limpieza de todas las piezas de vidrios, el primer trabajo que se debe realizar es quitar todos los módulos dañados, para evitar que sigan cayendo, pero no se pudo hacer nada porque los vientos continúan, mientras no hagamos esa limpieza, la obra estará paralizada por seguridad", aclaró Roca.

Incotec deslinda responsabilidad de lo sucedido en Las Brisas

Enrique Terrazas, representante de la empresa constructora Incotec, a través de un contacto telefónico con EL DEBER, negó que su firma fuese sancionada con una multa, por parte de la Alcaldía, por supuestamente incumplir las normas de seguridad en la construcción de la Torre Empresarial MSC, que forma parte integral de Las Brisas.

EL DEBER publicó este sábado que la 'Alcaldía paraliza obra de Las Brisas y sanciona a constructora', en donde menciona a la firma; sin embargo, desde Incotec afirmaron que en los incidentes registrados ayer no tienen ninguna responsabilidad y que no recibieron ninguna sanción de la Alcaldía.

Terrazas explicó que Incotec fue contratada por la compañía de inversiones Las Brisas para la construcción de la estructura (realizada en año y medio), obra que fue entregada el 25 de julio pasado. Se deslindó de responsabilidades en trabajos de colocación de vidrios, redes, instalaciones hidráulicas y obra fina.

"Lo que otras empresas subcontratadas por Las Brisas hagan, o no hagan, no es responsabilidad de Incotec, y los medios de izaje que se usaban ayer no son nuestros. Por tanto, Incotec no tiene sanciones, ni responsabilidades sobre este evento", aclaró Terrazas.

Agregó que la firma Incotec no fue notificada por la Alcaldía, y en caso de serlo aclaró que cuentan con todos los mecanismos de defensa para ser activados, toda vez que no han participado en esta etapa de la obra.

Incotec ejecutó toda la obra de hormigón de la Torre Empresarial MSC, desde las fundaciones, dos subsuelos, y los 30 pisos que tiene el edificio, incluyendo el helipuerto en la parte superior, más de 40.000 metros cuadros de obra construida.