Largas filas en el cine Center para sacar carné

Al estar próximo el anuncio de la entrega del bono Juancito Pinto por parte del Gobierno, las filas para tramitar el carné de identidad a niños aumentó considerablemente en las oficinas del Servicio General de Identificación Personal (Segip), en especial en el cine Center, donde la gente copó los ambientes interiores y el corredor de dicho edificio.

Mónica Coimbra llegó desde el Plan Tres Mil hasta dichas instalaciones a las 10:00 con su esposo y sus tres hijas, de dos, tres y siete años, para pedir una ficha y ser atendida; pero estaba molesta porque el proceso de filiación estaba lento, además se encontraba lejos de poder ingresar a la oficina del Segip, debiendo soportar la resolana y el viento.

“No dan preferencia a las mujeres embarazadas ni con niños menores en brazos, tampoco tienen consideración con las personas de la tercera edad porque no tenemos dónde sentarnos, peor aún que la vigilancia del cine es estricta y no nos dejan entrar a los ambientes si no es nuestro turno”, indicó molesta Coimbra.

Atención

La responsable de la oficina del Segip en cine Center, Dominique Arenas, refirió que por día se entregan 400 cédulas, para ello se reparten las fichas desde las 9:00 y la atención es de corrido, de 10:00 a 18:00.

“No hemos tenido problemas que ameriten reclamos porque en lo posible avanzamos rápido, pues tenemos ocho mesas”, manifestó Arenas.

Sin embargo, otro funcionario que no se identificó reveló que cada viernes se forman largas filas en el Segip de este sitio.

La semana pasada se inauguró la oficina principal del Segip en el Ciudad Indana con 28 mesas operativas, a las que se adicionan las nueve del Ventura Mall, donde además se puede tramitar la licencia de conducir y se atiende a los extranjeros.