Desde tempranas horas de este martes 30 de octubre se evidenciaron largas filas de personas en busca de atención médica en las afueras del hospital Japonés, situación que generaba la molestia de los pacientes que debían pernoctar en la necesidad de asegurar una ficha que le permita programar una consulta y recibir el tratamiento médico que requiere.

El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, dijo que las filas responden a varias explicaciones, una de ellas es que este martes es un día dedicado a la programación de las consultas médicas que se realizarán durante el mes de noviembre.

"Esas filas no se van a ver todos los días, solo en la programación de consultas, si tengo 30 pacientes y solo tengo 15 fichas, pues tengo que programarlas para el día siguiente y el subsiguiente. No hay médicos suficientes para atender a la población, porque el sistema colapsa por la cantidad de gente y el abandono del sistema central hace que no tengamos consultas en la tarde o mayor cantidad de especialistas", indicó Urenda.

El secretario de Salud de la Gobernación afirma que la demanda que existe responde al aumento de la población en el departamento y otro porque no existe una política seria del gobierno de sustentar el servicio.

"Cinco años que el Gobierno no ha cumplido con la obligación de transferir los recursos económicos, la gobernación hizo lo que pudo, pero no lo suficiente", agregó.