Jorge Landívar, nuevo secretario de Gestión y Coordinación del municipio, reconoce que el problema de los mercados es complejo y que mucho se debe a la situación de extorsión que 'por debajo' viven los comerciantes que no se atreven a denunciar estos casos por temor a quedar vetados de por vida en este gremio.

Las diferencias que tienen enfrentados a los miembros de la bancada de la UCS también es motivo de preocupación ya que espera que estos problemas internos no terminen por afectar el trabajo que se ha venido realizando. Mencionó también, que ve dentro del MAS, ciertas discrepancias por la elección de un representante departamental.

Esta es la entrevista que uno de los hombres fuertes dentro del Gabinete del alcalde Percy Fernández brindó en EL DEBER Radio:

Reingeniería en el Gabinete: A fines de 2016 el alcalde Percy Fernández decide realizar una reestructuración funcional del Gobierno municipal y para ello dicta una disposición, la 095/2016, posteriormente hay una ley que dicta que es la Simplificación Administrativa en noviembre de 2017. Es que es importante acomodar la estructura. En un determinado momento a cada necesidad se le fue poniendo una secretaría, ahora es tiempo de optimizar y ser eficiente.

Cambios después de la elección de la directiva en el Concejo: Coincidentemente digo yo, se dieron las cosas, ya que ese trabajo se viene realizando desde hace un año.

Problemas en UCS y MAS (Santa Cruz): Entiendo que las cosas no están muy bien en la bancada de la UCS y que hay inconvenientes entre los miembros; ojalá que ese trabajo que se vino haciendo en equipo no se vea perjudicado por problemas internos. Pero fíjese, no solo en la UCS (hay problemas) sino también en el MAS este tema de las elecciones por un jefe departamental por un responsable departamental.

Esos problemas, entre concejales de la UCS, no dejan de ser perjudiciales para la ciudad porque esa armonía en función de una causa que es el ordenamiento de la ciudad no queremos que se vea perjudicada.

Fiscalización del Concejo: En el concepto de fiscalización debo 'discriminar' dos aspectos: el primero, algo relativo a algo que dijo la concejala Rosario Shamissedine: "Si no estoy en la comisión, no me dejarán fiscalizar", eso no es cierto; tanto en el Parlamento como en entidades territoriales autónomas es 'Intuitu personae' la responsabilidad de fiscalización, lo eligen a usted para que pueda realizar esta acción, no necesita estar en grupo para fiscalizar. La competencia es de la persona no de la comisión como se ha querido mostrar acá, la comisión es un vehículo.

Lo segundo es el rol de fiscalización en ese sentido el Concejo municipal tiene la competencia de fiscalizar pero hay pocos que entienden que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que también se puede hacer no solo una labor de coordinación, sino también de apoyo. En el desarrollo de la democracia se puede desarrollar un trabajo conjunto, eso tal vez no lo entiende el vecino que piensa que la labor de fiscalización es oponerse a algo o estar en una actitud agresiva para evitar que haya excesos.

Debe haber peso y contrapeso en la fiscalización: Cada entidad autónoma como es una alcaldía se da a sus propias leyes y reglamentos de funcionamiento y en función a eso tiene un Ejecutivo y un Legislativo con sus competencias.

Traslado de mercados, ¿Cómo operaba Jesús Cahuana?: El señor Jesús Cahuana (UCS) es electo presidente de la comisión que se hace cargo de todo lo que es mercado y como consecuencia de ello empieza a redactar una ley que establece las condiciones para la organización de los mercados y esencialmente su traslado. Entiendo que su labor debió de haber acabado ahí y no estar visiblemente expuesto en momentos en que se hacía la distribución de los puestos y dicho sea de paso, incluso, inicialmente no como habíamos previsto nosotros de una manera muy ordenada y con ciertas condiciones a cumplir. Creo que el hecho de ser un dirigente gremial, que por supuesto tiene sus bases de comerciantes, hizo que él actúe de una manera no muy ética. Yo reclamo eso porque considero que las cosas se deben llamar por su nombre y como dije, no estoy aquí para disculpar o defender a nadie, no debió de haber actuado de esa manera, si él hubiera tenido sentido común se iba a dar cuenta que iba a tener este tipo de reacciones no solo fuera sino también al interior del Concejo.

Denuncias de cobros: De denuncias todos estamos acobardados, lo que necesitamos es que haya efectividad en el resultado de las mismas, es decir, que si hay una denuncia que haya un proceso y que el Ministerio Público investigue.

La ciudadanía pide transparencia: Cuando lo eduquemos al ciudadano y sepa entrar a Internet y sepa que existe un Sicoes (página web que brinda monitoreo y seguimiento de licitaciones de Bolivia) en donde está todo lo que se tiene que saber sobre contratos, ese es un sistema de transparencia que ha hecho el Gobierno nacional. Mientras que en el Gobierno municipal creamos una secretaria de transparencia y de asuntos jurídicos que ahora pasaron a ser direcciones. Ahora no tengo una estadística sobre las denuncias que se han hecho y sus respectivos procesos (al interior de la comuna) pero le aseguro que esa información si está.

Cobros en los mercados: Extrañamente pero que se puede explicar cuando a alguien se le ha cobrado, por que hay la costumbre de cobrar en los mercados, con el pretexto de que se tiene que afiliar a una asociación de gremiales y que esta asociación tiene que subsistir, les cobran mensualmente una cantidad equis a cada asociado, entonces resulta que hay quienes se enriquecen en su calidad de dirigentes de esa actividad. Es más, se han hecho denuncias de que si usted quiere tener un puesto en un mercado tiene que pagar una cantidad equis para que lo reserve el dirigente, fíjese hasta donde llega el abuso de la apropiación de un espacio público que la Alcaldía lo da de manera gratuita. Esas son las cosas que nosotros tenemos que corregir pero, ¿como se lo hace?, cuando el gremial lo denuncie; ¿sabe que hace el gremial?, 'no denuncia', yo lo he vivido eso, y ¿por qué lo hace?, porque tiene miedo de que si denuncia en ningún mercado le van a dar un puesto en su vida. Entonces no hay posibilidad de tener nosotros (como comuna), gente que quiera aportar con la transparencia en este tema de los mercados.

Traslado de mercados. Nuestra labor era recuperar un espacio público ocupado ilegalmente. En el traslado establecimos a través de una ley la forma y la modalidad en que debería de trasladarse, pero pese a nuestra buena voluntad y ante el gran número de gremiales que hay, recurrimos a las dirigencias; es más, tratamos de compatibilizar en el caso específico de La Ramada a Jaime Flores con Jesús Cahuana y Roger Lavardens, yo mismo me encargué de buscar reuniones y acuerdos para respetarse los espacios de acuerdo al número de comerciantes que ellos tenían.

Todo eso fue avasallado entre ellos mismos, no se quieren, se odian y se odian por que se cobran y la gente, entre ellos, los gremiales rechazan esa modalidad que han heredado de otros lugares de este país y aceptan la extorsión que es 'pan de cada dia' por que ellos mismos la aceptan.



Falta del sentido de pertenencia: No solo en el tema de los gremiales, de los propios transportistas, sabemos que llegaron a Santa Cruz en busca de mejores días. Esa migración de un departamento a otro hace que quienes llegan no sepan interpretar ese sentido de pertenencia que deberían tener al lugar al que llegan, ese sentido lo hace querer a su ciudad, cuidarla, no desorganizarla, 'anarquizarla', entonces veo que nos falta educación en ese sentido pero creo que es una misión que debemos tener en la Alcaldía municipal para incentivar el sentido de pertenencia para que la gente respete la ciudad y se convierta en una ciudad armonizada