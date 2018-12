Lanchipa pide no dar datos sin su autorización

Mediante instructivo 8/2018, apuntado con el asunto de: ‘coordinación con los medios de comunicación’, dado en Sucre el 26 de noviembre, el fiscal general, Juan Lanchipa, ordenó a fiscales superiores, departamentales, de materia y a directores y peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que: “No podrán atribuirse la calidad de voceros ni declarar ante los medios de comunicación o brindar información sobre casos de especial importancia sin previa coordinación y autorización de la máxima autoridad institucional”.

El argumento es que se lo hace “con el objetivo de mejorar la coordinación de los canales institucionales de información con los medios periodísticos en el marco del CP(Código Penal) y las leyes”.

Así, se pide que los fiscales de materia informen al departamental y, a su vez, estos coordinen con la Fiscalía General la información a darse a la prensa en sus regiones. A su vez, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz informó a través de su secretario general, Milton Montero, que con esta disposición se observa que hay un retroceso al acceso de la información y que se hará un reclamo, “ya que no se puede obstaculizar el trabajo de la prensa”. En Sucre se buscó una explicación y no se tuvo una respuesta oficial, pero a través de la oficina de relaciones públicas se justificó el instructivo indicando que es un documento interno de coordinación para que fluya mejor la información. EL DEBER intentó contactar al fiscal departamental cruceño, pero la comunicación no fue posible.