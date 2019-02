La vigilia se mantiene en Warnes; no hay diálogo entre Alcaldía y vecinos

El conflicto entre la Alcaldía de Warnes y vecinos del barrio San Antonio continúa. La reunión que estaba prevista para este miércoles, a las 6:00, no se llevó acabo y los pobladores se han concentrado en las calles aledañas al edificio municipal.

Mario Cronenbold, máxima autoridad edil de Warnes, en contacto con Unitel, acusó a los vecinos de no buscar diálogo. "No es la forma de pedir una audiencia pateando la puerta (...), no es diálogo lo que buscan", aseveró al tiempo de señalar que llegó al punto de la reunión a las 6:00, pero los manifestantes no se acercaron.

Los vecinos de San Antonio reclaman al arreglo de sus caminos y el colocado de pantallas. Cronenbold dice que las lluvias le han jugado en contra por lo que la maquinaria no ha podido ingresar y que, además, tiene muchas demandas que atender no solo de este barrio.

Desde el otro lado, los vecinos de este barrio, en contacto con Red Uno, acusaron al alcalde de darles seguridad para asistir al diálogo y citaron como ejemplo las agresiones de las que aseguraron haber sido víctimas el martes por la tarde cuando salían de una reunión con las autoridades.

La vigilia de los vecinos comenzó la mañana del martes y por la noche hubo amagos de enfrentamiento

Mientras tanto la vigilia vecinal continúa en las calles aledañas al edificio de la Alcaldía de Warnes, pero con un fuerte resguardo policial. Agentes de la institución verde olivo se trasladaron desde la capital cruceña para resguardar las instalaciones públicas.