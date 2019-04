La tormenta deja sin luz a 70.000 usuarios; la CRE vio 135 emergencias

La tormenta eléctrica que se hizo sentir en la capital cruceña y el Norte Integrado, desde las 2:00 hasta las 10:00 de ayer, dejó sin energía a alrededor de 70.000 usuarios, lo que obligó a la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) a desplazar 58 brigadas para subsanar los cortes de energía eléctrica, pues se vieron afectadas las estaciones de Mapaiso y del zoológico.

De acuerdo con los registros de Aasana, en la ciudad cayeron 51 milímetros de agua, mientras que en la zona del aeropuerto Viru Viru la marca fue de 61,7 mm. Esta precipitación causó que muchas avenidas urbanas se conviertan en ríos, provocando la disminución del transporte público.

En lo que respecta a las llamadas de auxilio recibidas por el Departamento de Emergencia Municipal (DEM), el responsable, Roxney Borda, informó de que asistieron a desaguar cinco viviendas en el barrio San Isidro y otras tres en la zona de la parada de la línea 20, ambas situadas en la Villa Primero de Mayo. También usaron motobombas en cinco casas de El Quior.

Otro servicio que se vio interrumpido por algunas horas fue el de semáforos, aunque de 255 intersecciones que tiene la ciudad solo 26 tuvieron algún grado de afectación, pues 22 de ellas se apagaron por los cortes de energía eléctrica de la CRE y los restantes cuatro por causa de los cables que se humedecieron.

Aunque el frente no trajo fuertes vientos de sur, la humedad del 91% causó la caída de varios árboles cuyas raíces no resistieron, siendo los más notables el cupesí del segundo anillo y calle Canadá, el cual fue trozado por personal del DEM para que no perjudique el paso vehicular; y el espino blanco de una plaza en la avenida Tres Pasos al Frente, en la zona de la sede de los trabajadores petroleros.

Precipitación

La perturbación atmosférica que causó masas de aire inestables fue el origen de la lluvia que comenzó a caer desde las 2:00, y que por ratos fue intermitente.

El pronosticador de Aasana Javier Gunther espera que hoy se registre otra lluvia, aunque de menor intensidad, entre las 2:00 y las 6:00, dejando nublado el día, incluso hasta mañana, donde la temperatura mínima será de 21ºC y la máxima de 27ºC, con vientos del sur con una intensidad entre 20 y 30 km por hora.

San Luisito

Varios vecinos de los barrios San Luisito y California, situados en el Plan Tres Mil, sintieron miedo al ver que el agua subía, amenazando sus viviendas; sin embargo, aunque las calles de ingreso fueron anegadas, la situación no pasó a mayores como en otras lluvias.

La fuerza del agua provocó que se venga abajo una bocatormenta situada en la avenida Los Lotes, en el mercado callejero, por lo que los vehículos debieron circular con precaución.

En el barrio Copacabana Sur, situado al lado de la cárcel de Palmasola, la avenida Litoral, que está pavimentada, se convirtió en un canal de drenaje, aunque las calles aledañas no fueron afectadas por el agua.

Donde una vez más el agua se retuvo fue en el cruce de la avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz y séptimo anillo, por donde los buses circulaban con cautela.

Otra vía afectada fue la Moscú, entre quinto y sexto anillo, donde las calles de los barrios contiguos desaguaban en ella.

Soluciones

El gerente de Operaciones de CRE, Nelson Alborta, refirió que el centro de llamadas de la cooperativa recibió 185 pedidos de auxilio, de los cuales, hasta el mediodía, habían solucionado 135 casos, quedando pendientes 50.

“Como sabemos que seguirá lloviendo y habrá tormentas, desplazaremos brigadas de emergencia para rehabilitar el servicio lo más antes posible”, manifestó Alborta.

Por su parte, Róger Franco, director de Semáforos y Señalización de la Alcaldía, aseguró que se reunirá con personal de la CRE para prever posibles cortes de luz para no perjudicar la circulación vehicular, como se vio ayer por la mañana en el segundo anillo, donde se registraron tres intersecciones sin semáforos.

En lo que respecta al DEM, Borda pidió a los afectados que llamen a la línea gratuita 800-125050, pues de 12 casos reportados ayer, todos fueron atendidos. “Hemos prestado ayuda a un conductor que cayó a un canal por motivo de la lluvia, fue en la Escuadrón Velasco”, añadió.

Por el agua hubo dificultad de los transeúntes para ir a las pulperías

EL RÍO ICHILO EXPERIMENTÓ LA CRECIDA MÁS GRANDE, LE SEGUIÓ EL YAPACANÍ; EL SEARPI ESTUDIA LAS CUENCAS

El Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) explicó que la precipitación de la madrugada de ayer formó parte de una franja lluviosa que se inició en el Chapare, en el oeste, y terminó en los bañados de Otuquis, en el lado sureste del departamento.

En esa trayectoria las lluvias afectaron las cuencas de los ríos Ichilo, Yapacaní y Piraí, provocando una crecida de magnitud en el primero, con 10,9 metros.

El responsable de Hidrología del Searpi, Ernesto Arnez, reveló que en el Yapacaní la crecida fue calificada como pequeña, con tendencia a crecer, con 2,60 metros; mientras que en el Piraí solo se notó a su paso por el Puente de la Amistad, entre Montero y Portachuelo, con 1,20 metros, cuando lo normal es de 40 centímetros. Arnez expresó su preocupación, aunque se anuncia más lluvias, pero de poca intensidad, por lo que no dejarán de vigilar las cuencas para alertar a los pobladores que trabajan en las riberas. De igual manera, las crecidas en otros cauces, como en el Río Grande, se dio en La Junta con casi 12 metros, lo cual se califica de grande, pero fue el 6 de marzo. En el río Parapetí, desde el 21 de marzo no se ha registrado alguna crecida.

LA CIUDAD ESTARÁ CON LLUVIAS TODA LA SEMANA

Durante toda la semana el tiempo estará húmedo y lluvioso en Santa Cruz de la Sierra, aunque las precipitaciones serán de menor intensidad que la caída ayer por la madrugada, la cual se prolongó hasta las 10:00.

De acuerdo con los pronósticos de Aasana, aparte de la lluvia ligera que caerá desde las primeras horas de hoy, que no pasará de los 20 milímetros de agua, aunque el jueves y viernes se repetirán, con una intensidad de 20 a 30 milímetros.

Según el pronosticador Javier Gunther, el viento de dirección sur, entre 20 y 30 kilómetros por hora, se mantendrá hasta la mañana del domingo, pues a partir del mediodía volcará a norte y así iniciará la siguiente semana.

Gunther explicó que el jueves por la madrugada volverá a azotar la región una masa de aire inestable procedente del sur, con lluvias ligeras y algunas tormentas aisladas, marcando una temperatura mínima de 21ºC y una máxima de 25ºC. Similar clima se espera para el viernes y sábado.