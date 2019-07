La respuesta de Chaplín Show a la candidatura de Maria Renée Liévana

Con el humor que los caracteriza, este jueves, Chaplin Show emitió un video-comunicado en el que respondió algunas cuestionantes planteadas ante la salida de Maria René Liévana del espectáculo del que formaba parte dentro de esta empresa del humor. ¿Qué harán ahora?, "seguiremos haciendo reír a la gente", es la respuesta que se presenta como premisa.

En el video se ve al personaje de 'El Joven' parodiar una conferencia de prensa en la que se le consulta sobre la salida de la actriz, que fue confirmada como candidata a senadora por el departamento de Santa Cruz, bajo la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Y ahora que ella ya no está, ¿qué van a hacer?", se escucha preguntar a lo que se responde que "cómo de qué vamos a hacer, vamos a seguir haciendo reír; por eso está Hugo Daza, Ernesto Ferrante y la nueva generación de artistas listos para que todos se puedan reír, si (ella) no es la única".

Dentro del sketch también se hace referencia a la decisión política que asumió la actriz que dentro del escenario daba vida al personaje de Estefani Brillit. "¡Cómo me voy a postular yo!", se oye decir a 'El Joven', "si no soy político. Nosotros hacemos reír, eso es lo que sabemos hacer ...usted no entendió, se lo tengo que decir en otro idioma, 21F, o sea, NO".