Sigue saliendo a luz el alcance de los ‘nexos’ de Pedro Montenegro Paz, con las estructuras del Estado. Ayer, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, denunció que el contenido del Auto Supremo 075/2015, que ordenaba la captura y extradición de Montenegro fue modificado, y que ya hay una investigación en curso al respecto. Mientras que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, declaró que “no se descarta” que asambleístas nacionales estén relacionados con el hombre pedido por Brasil.

El ministro Romero no descartó que en el mapa de vínculos que tiene la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) alrededor de Montenegro, se incluya a asambleístas nacionales. Los presidentes de ambas cámaras y el jefe de bancada de UN en el Senado dicen que hay que investigar, sea del oficialismo o de la oposición.

“De los asambleístas no podría descartar. Como les digo, si hay personas que tuvieron algún nivel de comunicación, si tuvieron algún nivel de confianza, de haber compartido espacios sociales con esta estructura vinculada al narcotráfico, primero estas personas tendrían que presentarse y esclarecer cuál fue su participación”, recalcó el ministro.

Consideró también que es posible que Montenegro “se hubiera reunido con mucha gente en Santa Cruz, gente que ignoraba lo que estaba haciendo, como empresarios (citó a Mauricio Higa), pero que ese razonamiento cambia en relación a las autoridades en función pública. “Por eso estamos pidiendo que se aceleren las investigaciones”, acotó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, dijo que cualquier diputado o senador debe estar dispuesto a ser investigado. “Hoy no tenemos inmunidad, sí inviolabilidad por las opiniones que emitimos y eso significa que podemos ser sometidos a la justicia ordinaria en cualquier tiempo y espacio”, aseveró.

A su vez, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, fue más cauta. Primero, señaló que no está la investigación a cargo de la Asamblea, por eso todos los aportes que se puedan brindar desde el esquema investigativo son bienvenidos. “Nosotros nos enteramos al mismo tiempo que ustedes. Lo que sí creo es que es que se tiene que llegar a la profundidad de los hechos, a establecer todos los niveles de participación y responsabilidad, caiga quien caiga”, enfatizó.

El jefe de bancada de UD en el Senado, Yerko Núñez, manifestó que la oposición no tiene datos sobre las declaraciones del ministro, pero aseguró: “solicitamos que no sea de Medina para ‘abajo’, sino para ‘arriba’; inclusive al presidente Morales, a Rodríguez Veltzé, al vicepresidente Álvaro García Linera, al ministro de Gobierno, a todas las autoridades”.

Alteración del Auto Supremo

Sobre la modificación del documento de extradición de Montenegro, Revilla detalló: “el Auto Supremo tal cual fue aprobado en Sala Plena (del Tribunal Supremo de Justicia), ha sido suprimido (en) una frase y esa supresión dio lugar a la acción de libertad de Montenegro. La investigación está en curso”.

El Auto Supremo referido es el 075/2015, emitido por el TSJ el 21 de junio de 2015, donde se ordenaba la detención preventiva de Montenegro con fines de extradición, firmado por los nueve magistrados, cuando lo lógico hubiera sido emitir el mandamiento de aprehensión. “Probablemente haya habido una supresión de esa última frase, para fines de la acción de libertad”, sostuvo.

La autoridad detalló que de evidenciarse la adición, supresión o la posibilidad de que haya dos autos supremos, el TSJ realizará la denuncia “sin importar a quién hacemos responsables”.

Montenegro se amparó en un Auto Supremo 075/2015, presumiblemente modificado, para presentar una acción de libertad ante el Juzgado de Partido, de Sentencia Penal, de la Niñez y Adolescencia y Mixto de Cotoca (Santa Cruz) para conseguir que el juzgador emitiera, el 16 de diciembre de esa gestión, la resolución 01/2015, para permanecer libre.

La Felcn en un informe del fin de semana identificó a autoridades del Órgano Judicial con relaciones con Montenegro, uno de ellos el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gonzalo Hurtado, que cuando se dictó la autorización de extradición era miembro del TSJ.

Informe de la Magistratura

El presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, ordenó realizar un control sobre el personal involucrado en el presunto favorecimiento a narcotraficantes y dijo que de existir suficientes elementos que establezcan personas involucradas con Montenegro, la Sala Plena tomará una determinación.

La autoridad anunció que hoy se tendría un informe preliminar para tomar las acciones pertinentes. Desde la anterior semana el Consejo de la Magistratura investiga el caso de un vocal, un juez y otros funcionarios, presuntamente implicados en favorecimientos al narcotraficante.

Declaración de Montenegro

El extraditable, en calidad de testigo, declaró que conoció al excoronel Gonzalo Medina y que solo tuvo contacto con él cuando patrocinó casos en su calidad de abogado.

También reconoció que tuvo contacto con otros policías, pero solo por motivos de trabajo. “Él (Medina) es un conocido, nada más”, afirmó.

“Trabajo como abogado en el ejercicio libre de la profesión, también soy intermediario y hago construcciones. Gano un aproximado de 30.000 bolivianos por todos mis negocios, también por la compra-venta de vehículos”, dice una parte de la declaración, a la que tuvo acceso la red Unitel.

Sobre los otros implicados en el caso que es investigado por el Ministerio Público, Montenegro reconoció tener amistad con Mauricio Higa (empresario), mientras que a Kurt Brun, exjefe de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) con asiento en Chapare, aclaró que lo conoció en una comparsa.

ANÁLISIS

‘El narco mejor relacionado de la historia’

Carlos Valverde Bravo

Pedro Montenegro debe ser el narcotraficante mejor relacionado de la historia de Boliva; es el hombre que más lejos penetró a toda la institucionalidad boliviana.

Fijémonos que él no se metió a empresas grandes, sino a toda la estructura institucional del Estado; no hay un espacio donde él no haya entrado. Es por eso, creo que, si el ministro Romero dice ‘nada raro que se encuentren vínculos de Montenegro con asambleístas’, es porque está abriendo el paraguas.

Debemos tener en cuenta que son 13 años que está este gobierno y es lógico que él va a ir a buscar a gente del oficialismo, no opositores, porque a estos no les presta interés, pues no tienen poder.

Sobre las investigaciones serán bastante difíciles, pues en el caso están implicadas personas de varias instituciones y seguramente van a ‘saltar algunos térmicos’, y lo único que pueden hacer es sacar de la investigación y de las injerencias a aquellos que puedan tener alguna relación.

Creo que Medina y Moreira son pequeños engranajes que estaban en la función operativa del envío de droga, pero lo que hay que ver es lo otro, el alcance que tuvo Montenegro con magistrados, abogados, jueces, gente de registro civil y todo esto a escala nacional; no hay un sitio en el que esta persona no haya estado.

Entonces, deben apartar a todo aquel nombre que aparezca relacionado a Montenegro de alguna forma, porque debe haber miembros en todas las instituciones que no hayan tenido cercanía con esta persona que penetró y trazó ‘puentes’ en las instituciones en función de los objetivos que tenía planificados.