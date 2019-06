La menor espera volver al colegio; su hermana quiere cuidar a la bebé

Los familiares de la adolescente de 14 años que accedió a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a las 26 semanas de gestación, pero cuya bebé nació viva, esperan el alta médica de la muchacha, pues ya está en buen estado de salud. Sin embargo, la fecha exacta de su salida del nosocomio será definida por las autoridades de la Defensoría de la Niñez, en base a evaluaciones sicológicas.

“Yo quiero volver a estudiar”, fueron las palabras, que, según la hermana mayor, repitió la adolescente durante esta semana de internación en la maternidad Percy Boland.

Los familiares ya gestionaron su retorno a la unidad educativa a la que asistió hasta abril, ya tienen el visto bueno, aunque con algunos compromisos académicos. “Ella quiere volver al colegio y quiere estudiar para ser estilista. Y sueña con tener su (fiesta de)15 años”, agrega la familiar.

Iniciará terapia

Una Comisión de la Defensoría de la Niñez visitó ayer la maternidad para conversar con las autoridades médicas y con los familiares de la paciente. Otra de las hermanas de la muchacha explicó que les informaron que una vez esta salga del hospital recibirá terapia sicológica permanente. “Mi hermana de verdad es aún una niña, no entiende mucho lo que está pasando. Ella es muy callada. Si alguien le dice algo solo agacha la cabeza, está impaciente por salir del hospital”, comenta.

Otra hermana quiere a la bebé

La víctima tiene seis hermanos. Otra de las hermanas, explicó que ayer se reunió con las autoridades del nosocomio y vio por primera vez a su sobrina, se comprometió a llevarle leche y pañales. “Yo recién la conocí, es chiquitita. Cuando se recupere, yo me la quiero quedar. No tengo ninguna hija, solo dos hijos varones”, explicó la hermana que desde el inicio apoyó a su hermana en la ILE. “Yo la voy a cuidar a la bebé, pero no quiero que mi hermana (la víctima) la vea por ahora. Se va a traumar”, agrega.

La bebé está estable

La bebé sigue en terapia intensiva, pesa un kilo con cien gramos. Su estado sigue siendo delicado. El director de la maternidad, Federico Urquizu, enfatizó que se está haciendo todo lo posible por salvarle la vida.