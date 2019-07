La mayoría de las provincias acató el paro cívico

En la mayoría de las provincias cruceñas la jornada del paro cívico se desarrolló con bloqueo de las carreteras. Dirigentes cívicos, con apoyo de vecinos, han instalado varios puntos de bloqueo para impedir el paso de los motorizados.

Por ejemplo, en Puerto Quijarro y en Arroyo Concepción, pasada la medianoche, la población se concentró en el puente que divide las fronteras de Brasil y Bolivia para impedir el tránsito de vehículos.

Cívicos de Yapacaní mantienen bloqueada la ruta a Cochabamba /foto: Soledad Prado

En San Ignacio de Velasco, desde tempranas horas está bloqueada la carretera bioceánica. Por ello, una gran cantidad de pasajeros, buscando la forma de avanzar hacia su destino, optó por caminar cargando su equipaje.

En la ruta a la chiquitania no hay paso, debido al paro /Foto: Carlos Quinquiví

En Ascensión de Guarayos, una gran cantidad de personas, desde anoche, se movilizó. “Se está acatando disciplinadamente el paro. Exigimos el respeto al voto del pueblo. Cuando un gobierno se quiere hacer la burla del voto del pueblo, eso es dictadura. La última vez que el pueblo sacó a un monarca o un rey fue en 1825 y nunca más vamos a tener un ‘reyezuelo’. Aquí se respira democracia”, expresó uno de los manifestantes.



En Yapacaní decidieron estacionar camiones de alto tonelaje en la ruta y portando la bandera de Bolivia, la población se instaló en los alrededores; sin embargo, en el pueblo, hay vehículos circulando y negocios trabajando de forma normal.

Al promediar las 10 de la mañana, la dirigencia cívica decidió declarar un cuarto intermedio y desbloquear la carretera para permitir que los buses del servicio interdepartamental continúen su viaje. La medida solo duró media hora. El líder cívico Aldo Flores dijo que el bloqueo de la ruta se extenderá hasta las 4 de la tarde.



En el caso de Concepción, se ha bloqueado la carretera que une a ese municipio con Santa Cruz de la Sierra. Sobre la ruta hay decenas de camiones varados. El presidente del Comité Cívico concepcioneño, José Serrate, dijo que la medida es voluntaria y hasta las 9:00 el paro transcurría sin incidentes.



En Vallegrande, las actividades se desarrollan con relativa normalidad. Los mercados y las oficinas del Servicio General de Identificación Personal (Segip) abrieron sus puertas y están atendiendo de forma normal. Los establecimientos de salud, como el hospital municipal y la Caja Nacional de Salud (CNS), también están trabajando. La terminal de buses está abierta al público. La presidenta cívica, Lucía Cabrera pidió a la población acatar el paro en defensa de la democracia.

En Puerto Paila, la carretera ha sido bloqueada por dirigentes cívicos, con apoyo de pobladores. Blanca Ruth Terrazas, presidente del Comité Cívico Femenino de Pailón, dijo que la ruta está cortada desde las 9 de la mañana; sin embargo, en la localidad de Pailón las actividades son normales. Las oficinas de la Alcaldía, el Banco Unión y los mercados están atendiendo de forma normal, pero los trufis no están prestando servicio de transporte hacia Santa Cruz, por precaución. Los mototaxistas también están laburando como cualquier día normal.

En Montero, los monumentos amanecieron luciendo carteles pidiendo a la población que se sume al paro/Foto: Juan Carlos Fernández

En Montero, el paro cívico se acata de forma disciplinada. Los monumentos amanecieron con carteles que llamaban a la población a acatar la medida. "Si no luchas ahora, no llores mañana", dice uno de los carteles. No obstante, en las instituciones públicas y barrios afines al MAS, la jornada es normal, el paro pasa desapercibido.

En San Javier, las puertas de las instituciones están cerradas. /Foto: Magno Cornelio



En el municipio de San Javier, las instituciones públicas y privadas, así como las empresas de transporte interprovincial y el principal centro de abasto se encuentran cerrados. Se puede apreciar algunos negocios atendiendo al público y el servicio de transporte de mototaxis trabaja, pero en una menor proporción a la de un día normal.



El líder cívico de San Javier, Darío Peña, ha convocado a los pobladores a concentrarse en el ingreso del pueblo, donde se realiza un bloqueo y desde donde se prevé que partirá una marcha por las diferentes arterias.

En el ingreso a Portachuelo, así se acata el paro cívico./ Foto: Juan Carlos Fernández

En Portachuelo el paro es contundente. Las calles están casi desoladas; las puertas de las instituciones públicas y privadas están cerradas, mientras que hospital trabaja con un 50% de su capacidad.



"El pueblo y sus instituciones estamos apoyando este paro, por la defensa de la democracia y lo hacemos por conciencia y compromiso con la libertad y la verdad", dijo el presidente del Comité Cívico de Portachuelo, Líder Alba.

En Cuatro Cañadas y San Julián, las actividades son normales. La Alcaldía, el centro de salud, el banco Unión, el banco Económico, Ecofuturo, Fassil y los mercados están trabajando como cualquier día normal, pero los trufis que prestan servicio hacia la capital cruceña no están trabajando. Uno de los transportistas consultados indicó que por el bloqueo en Pailón decidieron suspender sus servicios, de forma temporal.

En Camiri, el paro se sintió sobre todo por el bloqueo que se realizó en la parte sur de la carretera internacional N.° 9 esta ciudad, mientras que en el centro, las actividades del transporte público, instituciones financieras, centros de abasto se desarrollaron con normalidad. Instituciones como la Subgobernación, la universidad y Coopagal se plegaron al paro.

En el punto de bloqueo dirigido por el Comité Cívico, su presidente, Carlos Lazarte, invitó a la ciudadanía a sumarse a la medida. “Queremos un tribunal electoral constituido por notables y que garanticen elecciones libres y transparentes en octubre”, dijo.