La maternidad deja de atender a 140 mujeres por cada día que está en paro

Maribel Villagómez llegó ayer desde la urbanización Valle Sánchez hasta el Hospital de la Mujer Percy Boland para sacar ficha en consulta externa, para que su hija reciba atención médica porque tiene un embarazo de alto riesgo.

Sin embargo, el paro de actividades de 72 horas que decretó el Sindicato de Trabajadores de ese hospital no solo perjudicó a la hija de Maribel, sino también a otras 139 mujeres que dejaron de recibir atención médica debido a la medida de presión de los trabajadores de la maternidad para exigir a los tres niveles del Estado la dotación de ítems, la compras de equipamientos, el mejoramiento y la ampliación de las infraestructuras, la cancelación de los Bs 14 millones que adeuda la municipalidad cruceña para el pago de insumos y la reclasificación de los funcionarios de ese centro médico.

De acuerdo con los datos estadísticos que maneja la jefa de Consulta Externa de la maternidad, Beatriz Durán, por día se extiende 140 fichas y, según el gerente de ese centro hospitalario, Jesús Flores, eso representa al día una pérdida económica de Bs 10.000.

En el primer día del paro

Debido al paro de actividades de 72 horas se suspendió la atención de los diferentes servicios médicos que presta la Percy Boland, y de eso puede dar fe Nancy Puerta, que llegó desde el barrio Brígida para realizarle una ecografía a su hijo de siete meses de edad.

“Estaba programada la ecografía para ahora, pero tendré que esperar hasta el otro lunes y eso perjudica a la salud de mi niño”, dijo la mujer, al relatar que su bebé nació con problemas en los genitales, por lo que necesita realizar los estudios médicos. Solo hay atención en la unidad de

Emergencias.

En las primeras horas de paro en la maternidad, la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de Salud de la Maternidad se reunió por más de tres horas con el secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, para exponer sus demandas y así llegar a un acuerdo.



Sin embargo, el encuentro no dio los resultados esperados, pues los trabajadores rechazaron la explicación que les dio Urenda, en la que aseguraba que la demanda de ítems para la Percy Boland no es responsabilidad de la Gobernación, sino que es del Gobierno nacional y que, según Urenda, en los últimos cinco años el Estado solo entregó 19 ítems al hospital de la mujer frente a los 232 ítems que financia la Gobernación.

“Ellos deben entender que la Gobernación recibió los hospitales sin transferencia de recursos económicos y sin apoyo de recursos humanos, entonces tenemos que seguir remando con lo que tenemos”, dijo Urenda, que aseguró que la Gobernación gasta el 32% de su presupuesto solo para atender el área de salud y reclamó al poder central por qué no destina fondos económicos para apoyar a los hospitales que están en funcionamiento, solo presupuesta más fondos para construir nuevos centros médicos o pagar los ítems antiguos que recibió de gobiernos pasados.



Urenda anunció que en el transcurso de esta mañana llegará con una comisión a la Maternidad para verificar cómo están distribuidos los ítems, pues, a su criterio, hay una “situación rara” en los 140 auxiliares de enfermería y por las noches solo trabajan cuatro auxiliares.

Tras la reunión, la secretaria ejecutiva del sindicato de trabajadores de la maternidad, Marlene Salvatierra, anunció que continuarán con las medidas de presión y amenaza con iniciar bloqueos esporádicos para lograr la atención de sus demandas.

Exigen que bajen las autoridades del Ministerio de Salud para escuchar los pedidos del sector y que el municipio de la capital cancele los Bs 14 millones que adeuda desde diciembre hasta abril, por el pago de insumos.

La deuda municipal

Por su lado, el asesor del municipio, Raúl Hevia, deslindó responsabilidad de la comuna porque, a su criterio, de los Bs 110.000.000 que paga cada año la municipalidad a la Gobernación, solo se le adeudan cuatro millones de bolivianos y ese dinero, según Hevia, solo alcanza para comprar medicamentos, insumos y reactivos, y no para hacer mejoras en la infraestructura ni para el pago de ítems como reclaman los del sindicato.



De acuerdo a Hevia, el secretario de salud de la comuna, Paúl Cortez, ya firmó el lunes el cheque de tres millones.

“El gobierno municipal tiene que pagar el pato contratando clínicas privadas para que en terapia intensiva neonatal y en terapia intensiva de adultos los pacientes que no puedan ingresar a terapias en hospitales de tercer nivel, el municipio se los paga”, dijo el funcionario y explicó que el pago de esos servicios le significa a la comuna un promedio de Bs 30.000.000.



“Ese dinero no lo tenemos en la cachita, porque el Gobierno nos va desembolsando de a poquito”, dijo Hevia y recordó que no solo se hace el pago a la maternidad, sino también a otros centros médicos, como el hospital San Juan de Dios, Japonés, Francés y al hospital del Bajío y las redes de salud.



“Esta huelga de los trabajadores es justa y habría que preguntarle a la Gobernación porque no tienen ítems, porque no amplió su infraestructura y porque no aumentó la cantidad de incubadoras”, dijo el funcionario municipal.

La atención en la maternidad



El director del hospital maternológico, Federico Urquizu, lamentó que el sindicato decrete medidas de presión que solo perjudican a la población que llega a ese centro para recibir atención médica, considerando que las mujeres que son llevadas hasta este hospital, es porque requieren una atención médica de urgencias porque presentan complicaciones en el embarazo o en el parto.

En lo que va del año, en la maternidad Percy Boland se atendieron 2.748 partos.

Más del tema

La inspección

El secretario de Salud, Óscar Urenda, anunció que a partir de las 9:00 de hoy llegará con una comisión a la Maternidad para verificar la distribución del personal.



Reclamo

Algunos pacientes que llegaron en busca de atención médica, pidieron a los parlamentarios de Santa Cruz que reclamen a las autoridades nacionales la dotación de ítems para los centros hospitalarios de la región. “Todos hablan y reclaman las regalías, pero no vemos a ningún parlamentario ni alcalde hacer huelga para exigir que el Gobierno entregue ítems”, dijo doña Zulma García, mientras leía el aviso del paro de 72 horas en la maternidad.



Cirugías

La jefa de Consulta externa, Beatriz Durán, dijo que a ese centro médico llegan las mujeres que presentan complicaciones en la etapa del embarazo o se requiere mayor atención para los recién nacidos y que fueron derivadas de otros centros hospitalarios para que sean atendidas en la Percy Boland.



La amenaza

En el transcurso de hoy, la dirigencia del Sindicato de Trabajadores definirá si realiza bloqueos esporádicos para exigir atención a sus demandas.