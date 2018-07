En medio del segundo día del paro en el Hospital de la Mujer Percy Boland, de las denuncias por hacinamiento en las salas y de la deuda que tiene la comuna capitalina por el pago de prestaciones de servicios a los operadores de salud, la Gobernación cruceña, a través del Servicio Departamental de Salud (Sedes), inició un diagnóstico e inventariación del nosocomio, en procura de dar solución a la crisis hospitalaria que enfrenta.

El Sindicato de Trabajadores de la Maternidad decidió suspender el paro de actividades tras conformar dos comisiones, una de infraestructura y otra de recursos humanos, para que realicen el diagnóstico de la maternidad. Una vez realizado el estudio, remitirán el informe al Ministerio de Salud para que atienda las demandas.

El anuncio fue hecho por el secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, que llegó hasta la maternidad para comunicar a los trabajadores la decisión que se asumió ayer y responsabilizó a las autoridades municipales por agravar la crisis hospitalaria, porque según Urenda, la comuna capitalina adeuda Bs 13,5 millones por el pago de servicios desde diciembre pasado al mes de mayo de esta gestión.

Para hacer el diagnóstico se conformará una comisión para que trabaje durante 30 días y haga un levantamiento de datos referente a la distribución del personal por área y de acuerdo a la especialidad que tienen los profesionales, del equipamiento, de la infraestructura de la maternidad y del funcionamiento de todos los servicios.

El anuncio del diagnóstico a la maternidad fue destacado por la dirigencia del Sindicato de Trabajadores y mantienen el reclamo a las autoridades del municipio capitalino por el impago de Bs 13,5 millones que adeuda desde diciembre y exigir al Ministerio de Salud que entregue 100 ítems para prestar atención médica a las mujeres y a los recién nacidos.

Hacinamiento



El reclamo por falta de equipamiento que hace la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Percy Boland fue respaldado por algunos padres y madres de familia que tienen a sus recién nacidos internados en ese nosocomio.

Marco Antonio Poma, contó que cuando nacieron sus mellizas, cada una de ellas compartieron cuna en la sala de recién nacidos con otros bebés y observó que por la falta de espacios y de cunas, el personal de la maternidad acondicionó los mesones de esa sala para colocar a otros recién nacidos.



“Cuando nacieron mis niñas, vi que en el mesón también habían otros bebés”, dijo el hombre, quien fue respaldado por doña María Conchita Pérez, que tiene a su recién nacido en Unidad de Terapia Intensiva.

Los miembros del Sindicato de Trabajadores mostraron a la prensa que la sala de Electromedicina está repleta de equipos en mal estado y afirmaron que la falta de recursos económicos impide comprar los repuestos para poner en funcionamiento a esos equipos. Reclaman porque la unidad de archivos de la maternidad está en uno de los pasillos y que no hay personal para que administre esa documentación.

Urenda y Hevia, se enfrentan

“También es bueno que desdiga algunas palabras el exsecretario de Salud (por Raúl Hevia) que no se por qué está de vocero de salud cuando el secretario es Paúl Cortez; está faltando a la verdad o no conoce las cifras”, dijo Urenda al referirse a las declaraciones que hizo el asesor del municipio, Raúl Hevia, en la que afirmaba que la deuda que tiene la comuna es de Bs 7.000.000 y que de ese monto ya se firmó un cheque por Bs 3.000.000, por lo tanto, solo falta por pagar Bs 4.000.000.

Sin embargo, el reclamo por la deuda municipal que hizo Urenda y la líder del sindicato, Marlene Salvatierra, no fue del agrado de Hevia y desafió a Urenda un debate sobre el sistema de salud. Además culpó a las autoridades de la Gobernación por no realizar ni una sola ampliación de la infraestructura de la maternidad y aseguró que la demora en el pago de las prestaciones de servicios no es por negligencia de la municipalidad.



“El doctor Urenda puede ser sabiondo o cree saber más que yo, vamos a un debate sobre salud. Yo toda mi vida la dediqué a la salud y él (Urenda) se dedicó a hacer política”, dijo Hevia y explicó que la demora en el pago a la maternidad es porque los directivos de la maternidad se demoran en remitir el libro de registro de los pacientes atendidos y porque el Gobierno central hace de a poco el desembolso de los fondos del seguro.



Además, aseguró que la comuna adeuda un promedio de Bs 30.000.000 a todos los hospitales públicos y clínicas privadas por las prestaciones de servicios y esa deuda es porque el Gobierno central no hace el desembolso de los Bs 170 millones que debería realizar cada año, sino que lo hace por partidas.

El costo de una cuna

La maternidad tiene 60 cunas para los recién nacidos y cada una de ellas, cuesta cerca de un millón de bolivianos.



Los partos atendidos

En la Percy Boland atienden por día a 70 mujeres, que requieren atención en partos, cesáreas y legrados.