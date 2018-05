La influenza se cobra otra vida y el Sedes niega negociado con vacunas

Un hombre de 62 años, que vivía en Yapacaní, es la nueva víctima fatal de la influenza en el departamento de Santa Cruz, informó este jueves el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Joaquín Monasterio.

Según el galeno, el paciente murió el 12 de mayo en una clínica de Montero, adonde había sido derivado desde Yapacaní por su delicado estado de salud.

El hombre, que sufría de hipertensión y bronquitis crónica, empezó a sentir los síntomas del mal el 3 de mayo, pero acudió a un centro médico seis días después. Por la gravedad de su estado fue transferido a Montero, donde murió.

Con este deceso ya son 23 las víctimas fatales por la influenza en el departamento cruceño, de las cuales dos eran personas que radicaban en Yapacaní. En abril de este año, un hombre, de 47 años, perdió la vida en el hospital de Montero, hasta donde había sido transferido por su grave estado de salud. Tenía diabetes.

Monasterio instó a la población de riesgo (niños menores de 2 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas y personas con enfermedades de base) acudir a los centros de salud para hacerse vacunar, pues hay bastantes dosis para prevenir esta enfermedad. Además, pidió no descuidar otras medidas preventivas como el lavado de manos y el uso de alcohol en gel y barbijo.

Según la autoridad sanitaria, hasta el momento ya han sido vacunadas 120.000 personas en el área urbana y otras 60.000, en el área rural.

Monasterio explicó que 241.000 dosis fueron distribuidas en la capital cruceña y 209.000 en el área rural.

“No escondemos las dosis”

Monasterio también rechazó las declaraciones emitidas por el asambleísta del MAS Edwin Muñoz, que puso en duda el buen uso de las vacunas.

“Las vacunas están distribuidas en todas las redes de salud, aquí no hay vacunas escondidas. (...) Aquí no hay que asombrarse que también se vacune a los periodistas, al personal de salud, al de la Gobernación y a los asambleístas, porque, aunque no son grupos de riesgo, están expuestos al contagio por la labor que cumplen. Las declaraciones del asambleísta son políticas y solo buscan perjudicar la imagen de la Gobernación", expresó la autoridad sanitaria.

En las provincias

Concepción

1.269 personas (209 menores de dos años y 1.060 enfermos crónicos, embarazadas y adultos mayores) fueron vacunadas contra la influenza en este municipio, según la enfermera del hospital César Banzer, Clara Huayhua.



San Matías

El director del hospital municipal de San Matías, Clemente Cayetano, confirmó la llegada de vacunas contra la gripe. Son 640 dosis pediátricas y 1.550 para adultos, las cuales serán distribuidas a nueve centros.