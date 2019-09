La formación online cobra fuerza; pero de a poco

Hace 30 años, si había la posibilidad, la primera opción del cruceño era estudiar fuera, hoy eso no es tan así. La afirmación corresponde a William Shoaie, rector de la Nur y coodinador académico de la Asociación Nacional de Universidades Privadas. Considera que hoy mucha gente tiene los recursos económicos para salir a estudiar fuera; pero prefiere hacer una carrera aquí, estar cerca de la familia y tal vez ir a realizar un posgrado en el exterior, donde hay un abanico de opciones.

EL DEBER lanzó dos preguntas en su red social Instagram por 24 horas para saber si los jóvenes han pensado salir a estudiar fuera de Santa Cruz y si han considerado realizar estudios de forma virtual. La primera respuesta está casi pareja, un 46% (199 votos) manifestó que piensa estudiar dentro del departamento y un 54% fuera (229 votos). Respecto a la segunda interrogante, un 65% dijo que sí (304 votos) ha tomado o piensa tomar algún curso por internet y un 35% no (165 votos).

Shoaie explicó que en Bolivia, por ley, todavía no existe ninguna carrera o posgrado on line entre las universidades privadas y que las públicas (tienen su propia legislación) ya han estado lanzando algunas opciones. “Todavía es muy pobre el aprovechamiento, porque tampoco tenemos una cultura virtual, sino muy presencial; pero la formación on line está cobrando fuerza rápido y está cambiando el escenario de la educación porque puedo vivir en Bolivia y estudiar en cualquier país del mundo”.