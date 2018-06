La comuna bachea el 30% del pavimento antiguo, aunque precisa más presupuesto

Para circular por el cuarto anillo, entre las avenidas Paraguá y Mutualista, hay que tener cuidado, en especial de noche, porque dos de los tres carriles están cerrados debido a los trabajos de cambio de pavimento enfrente del comando de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). La recomendación va para los conductores que pasan de noche por la zona a gran velocidad, pues el alumbrado público es escaso y las balizas, hechas de turriles, no tienen buena pintura reflectiva.

Las obras de bacheo y de cambio de pavimento rígido y de losetas las encara la municipalidad en el 30% de la ciudad, pues según el secretario de Obras Públicas, Freddy Arauco, debido a la disminución de las regalías, el presupuesto para esta tarea se ha visto disminuido, ya que para este año el POA solo tiene anotado Bs 35 millones.



Enlosetado



Dentro del segundo anillo la mayoría de las calles están enlosetadas y solo algunas avenidas tienen pavimento flexible, pero es la parte de la urbe donde más baches y hundimientos existen.



Arauco recordó que los pozos se forman debido a las filtraciones de las conexiones de alcantarillado sanitario y del drenaje pluvial subterráneo, cuyas tuberías datan de hace 40 y 50 años.



“Para que se acaben los hundimientos dentro del segundo anillo, lo ideal sería cambiar las losetas, pero es muy caro, pues el presupuesto asciende a $us 150 millones; es por ello que recurrimos al bacheo cada año, para 2018 contamos con Bs 11 millones”, explicó Arauco.



En la calle Libertad los obreros trabajan por las noches, sacan las losetas, echan tierra y nivelan el terreno y luego vuelven a colocar los adoquines hexagonales, esto se hace así para no perjudicar el intenso tráfico que hay en el centro de la ciudad durante el día.



“En el casco viejo si el conductor se distrae un poco corre el riesgo de meterse en un pozo, lo cual deteriora las partes del auto y nadie nos devuelve los repuestos ni la reparación”, indicó el taxista Eduardo Gonzales.



Pavimento rígido



La vida del pavimento rígido está entre 20 y 25 años, dependiendo de la circulación de motorizados de alto tonelaje, de ahí que lo ideal es hacer el recambio del material, para ello se debe hacer una millonaria inversión, dinero con el que la comuna dice no contar.



Hay barrios fuera del segundo anillo como El Trompillo, Lazareto, Santa Rosita, San Luis o San José Obrero, cuyas calles necesitan nuevo pavimento.



“Para bachear todas las vías pavimentadas de toda la ciudad se necesitan Bs 100 millones por año, para 2018 solo contamos con Bs 35, es por ello que estamos bacheando solo los lugares más dañados”, acotó Arauco.



Lugares de trabajo

La radial 26, entre cuarto y quinto anillo, estaba casi desecha, por ello fue una de las más bacheadas. Incluso el último tramo reparado, enfrente del condominio cerrado El Bosque, aún está cerrado a la circulación.

“Mucho han tardado en reparar el pavimento de esta avenida, los conductores que por aquí circulamos no sabemos dónde ir a quejarnos”, dijo



Fabián Mora

Cerca de ahí, en el canal Perovélez, recién comenzaron esta semana a reponer algunos tramos del pavimento cuyas rajaduras provocaban que las llantas de los motorizados se pinchen. De igual manera, en la rotonda del quinto anillo y Alemania dos carriles han sido reparados, por ello hay trancaderas en las horas pico.

Para saber

Millonaria inversión

Se requieren $us 150 millones para cambiar las losetas y las canaletas subterráneas dentro del segundo anillo.



Poco presupuesto

Para el bacheo fuera del segundo anillo la comuna solo anotó Bs 35 millones.



Recambio

Los barrios que necesitan nuevo pavimento son El Trompillo, Lazareto, Santa Rosita, San José Obrero, entre otros.