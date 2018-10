La cédula de identidad no es indispensable para cobrar el Juancito Pinto

A partir del 22 de octubre en Bolivia se iniciará el pago del Juancito Pinto, bono de Bs 200 que entrega el Gobierno a los estudiantes de los ciclos primaria y secundaria de las unidades educativas fiscales y de convenio, y desde la Dirección Departamental de Educación Santa Cruz (DDE) informaron que la cédula de identidad no es un requisito indispensable para el cobro de este beneficio.

Desde la implementación del bono Juancito Pinto, 2006, a lo largo de este tiempo siempre se han registrado largas filas de padres de familia en las oficinas del Servicio General de Identificación Personal (Segip) que tramitan la cédula de identidad para que sus menores puedan hacer el cobro de los Bs 200.

Ante esta situación, Salomón Morales, director de la DDE, aclaró que la cédula de identidad es uno de los requisitos; sin embargo, este documento no es indispensable, por lo tanto pidió a los padres de familias no preocuparse.

"El único requisito indispensable para la DDE es el RUDE. Queremos manifestar que si un estudiante no cuenta con su cédula de identidad, no se alarme. Otro requisito indispensable es el cuaderno pedagógico del profesor, si un escolar no está contemplado en este cuaderno no tendría que cobrar", aclaró.

En Bolivia se tiene previsto que 2.200.000 escolares empiecen a cobrar el beneficio, en Santa Cruz se tiene un registro de 600.000 estudiantes habilitados para recibir los Bs 200 del bono Juancito Pinto.

Desde el Segip anunciaron que coordinarán con la DDE para masificar el programa de cedulación de los escolares, con el objetivo de llevar brigadas móviles a las unidades educativas y evitar que los padres tengan que hacer filas en las oficinas del Segip.