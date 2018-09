La Uagrm se encamina a cambiar el estatuto; resta poder a sus autoridades

La comisión jurídica institucional del segundo congreso de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) terminó de elaborar sus propuestas recién ayer pasado el mediodía, por ello la sesión plenaria se instaló a las 16:00, en el auditorio de la carrera de Contaduría Pública. Lo más importante de la reforma del estatuto orgánico de la casa de estudios superiores es que se sugiere la separación de poderes, donde el rector no debe presidir el Ilustre Consejo Universitario (ICU), y que no haya reelección de autoridades.

Las cinco comisiones en las que se dividió el congreso, bienestar social, económica, investigación, académica y jurídica institucional, elaboraron las propuestas de cambio de artículos, sea eliminando conceptos, agregando nuevos o reformulando los existentes por ser confusos.

Como el tiempo apremia, pues en la convocatoria indicaba que el congreso debía concluir ayer, se debatió si se amplía por una jornada o se declara cuarto intermedio, pues los congresistas se encontraban exhaustos luego de varios días de deliberaciones. Sin embargo, hasta el cierre de edición no se había decidido nada, ya que solo dos comisiones habían expuesto sus sugerencias, bienestar social y la académica.

Cambios

La comisión con las propuestas de cambio más importantes fue la jurídica institucional, es por ello que los debates fueron más intensos, e incluso acalorados.

“Lo importante es que se aprobaron los cambios que se venían proponiendo, como el de no permitir que el rector dirija el ICU, que no haya reelección continua ni discontinua de autoridades, y que los cambios del estatuto no los haga el ICU. Ahora solo falta que sean aprobados por dos tercios en la plenaria”, reveló Sarah Gutiérrez, abogada docente y congresista por Contaduría Pública, la cual estaba susceptible de que no aprueben las sugerencias en la comisión.

Según el secretario general del congreso, Miguel Sorich, entre las demás propuestas de cambios, en la comisión económica están la desconcentración de recursos del IDH hacia las facultades, la eliminación de la carga horaria cero y la reforma del escalafón administrativo.

Los cambios que propone la comisión de investigación están los de crear un comité científico con presencia de todas las facultades, que se incentive la investigación, para ello se debe otorgar el 15% de recursos provenientes del IDH, así como el 10% de los posgrados y el 3% del presupuesto general de la universidad.

Las sugerencias de la comisión académica son que el ingreso de nuevos alumnos sea desconcentrado por facultad, y que en el escalafón docente se verifiquen los méritos. Por último, la comisión de bienestar social propuso la creación de la unidad de incubadora de empresas con capital semilla para los alumnos emprendedores; además del cambio de varios conceptos referidos a la seguridad social de los estudiantes.

Protesta

La docente de posgrado de Ciencias Jurídicas, Yajaira San Martín, espera que se aprueben los cambios, que son de fondo. “En 2007 se realizó el primer congreso universitario y tardó más de 12 años en realizarse el nuevo encuentro, pues en 2016 hubo irregularidades y tuvimos que tomar la universidad durante 12 días”, dijo.