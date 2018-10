La Policía intercepta a 29 haitianos de paso a Brasil

La Policía de Interpol retuvo a 29 ciudadanos de Haiti, que llegaron procedentes de Chile y buscaban llegar a Brasil en busca de mejores días para ganarse el sustento y ayudar a sus familiares.

El jefe de Interpol Santa Cruz, Paúl Saavedra, informó que estas personas llegaron en un bus después de hacer un recorrido muy penoso. Señaló que según las primeras pesquisas salieron desde Santiago, después llegaron a Iquique, de donde caminaron a pie casi dos días para encontrar un bus y burlar los controles de Migración.

Luego llegaron a Cochabamba donde se juntaron con otros coterráneos. Si bien los extranjeros cuentan con documentos legales su ingreso al país no es el correcto porque no se hicieron sellar con ninguna autoridad de Migración, pues burlaron los controles por sendas a pie. Interpol los derivó ayer a Migración para su expulsión hasta Chile. Muchos tienen hasta 5 hijos en Haiti. Llegaron a Chile a trabajar en la cocecha de frutas pero ya se acabó la época y estaban de paso a Brasil. No tienen recursos, ellos viven un triste drama”, dijo Paúl Saavedra.