El comandante nacional de la Policía, Faustino Mendoza, aseguró que la restricción del acceso de los ciudadanos a la plaza 24 de Septiembre durante el izamiento de bandera del lunes último, respondió a un plan de operaciones similar al aplicado el 6 de agosto en Potosí o el 14 de septiembre en Cochabamba. Justificó la limitación del acceso por el espacio de la plaza y aseguró que el centro cruceño no tiene las características de un “campo de Marte”, para contener unas 8.000 o 10.000 personas durante la ceremonia.

“Si no ha podido asistir más gente es que el espacio era reducido”, dijo ayer junto al ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el comandante departamental de la Policía, Alfonso Siles.

Molestias

La decisión de limitar la presencia de ciudadanos durante el izamiento de bandera, que contó con la presencia del presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, trajo cola ayer. Óscar Ortiz, senador de UD, anunció que pedirá un informe al ministro Romero sobre quién dio la orden para limitar el ingreso, cómo se compone la cadena de mando en este caso, y cuál fue el motivo para establecer los anillos de seguridad alrededor del principal paseo de la ciudad de los anillos. Ortiz adelantó que el motivo es porque las autoridades de Gobierno se han sentido ofendidas por los gritos del No y calificó el cerco a la 24 de Septiembre como un acto de soberbia. Sugirió que el binomio Evo Morales-Álvaro García Linera deje de intentar repostularse para dejar de escuchar los gritos del No.

Fernando Cuéllar, presidente del Comité pro Santa Cruz, pidió la renuncia del ministro Carlos Romero. “El ministro de Gobierno tiene que irse porque él es lamentablemente quien baja (a dar) las órdenes a los comandantes policiales. Pido la renuncia del comandante y subcomandante de la Policía, y si tiene que renunciar un ministro, que lo haga”, dijo ayer Cuéllar.

Su pedido no fue escuchado. Siles dijo que Cuéllar tiene todo el derecho de pedir la renuncia de quien quiera, pero que él seguirá trabajando por Santa Cruz.

Romero, por su parte, sacó a relucir sus logros como ministro para responder al pedido del cívico. Recordó que ha reducido los índices delincuenciales a la mitad, que cuando él fue nombrado ministro de Gobierno había 12 homicidios por cada 100.000 habitantes y ahora hay 6. “Bolivia es uno de los países más seguros de Latinoamérica y hay algunos que nunca lo van a admitir”, se quejó.

Sobre los hechos del lunes, Romero aseguró que los incidentes fueron generados por gente “con mucho tiempo para protestar”, y aseguró que la Policía solo cumplió con su labor de resguardo a las autoridades, como lo hace en otras latitudes o en actos nacionales e internacionales. Lamentó que los intentos de agresiones al alcalde Percy Fernández, a quien le apedrearon y lanzaron una valla de tránsito a su vehículo luego del tedeum, y aseguró que por ese hecho lo critican ya que no había policía.

Faustino Mendoza añadió que no había recibido orden ni pedido para los anillos de seguridad del izamiento de bandera y que la Policía estaba cumpliendo con el mandato constitucional de resguardar el orden y las leyes.

“Siempre hemos tenido presencia policial en los actos públicos. No tiene que alarmarnos, es parte del trabajo policial”, dijo.

¿El fin de Pevo?

“Ni el alcalde (Percy Fernández) ni mi persona supimos en ningún momento que fuerzas de seguridad iban a tomar nuestra plaza principal impidiendo el acceso del pueblo, que es el verdadero dueño de la plaza. Se produjo un hecho sin precedentes, lo cual repudiamos y vamos a exigir al Gobierno una explicación sobre este atropello a nuestros derechos”, dijo ayer Angélica Sosa, citada por ANF. Esto se suma a los intentos que lleva Santa Cruz para Todos, la agrupación ciudadana que gobierna la Alcaldía, de diferenciarse del MAS, luego de que el acalde Percy Fernández y el presidente Evo Morales estuvieron entregando obras en el distrito 12 de la capital

“Santa Cruz Para Todos y sus autoridades tienen un respeto absoluto por la Constitución y los valores de la democracia.

Condenamos cualquier avance que se haga sobre la Constitución como ya lo hizo el alcalde pero también condenamos cualquier manifestación violenta que utilice a una minoría radicalizada para fines políticos. Esos no son los valores cruceños”, dijo Roberto Ayala, jefe político de SCPT luego del ataque, en que le gritaron ‘Judas’ a Percy y ‘masista’ y ‘corrupta’ a Sosa.

“No tenemos compromiso, alianza, acuerdo con ningún partido político porque el apoyo es del pueblo cruceño; no de los políticos”, añadió Ayala.

En lugar de ahondar la herida, el MAS parece querer seducir a SCPT. Ayer, el presidente en ejercicio aseguró que un grupo de gente había agredido “al alcalde con mayor aceptación del país”. García Linera recordó que él y el presidente estuvieron entregando obras en Santa Cruz casi sin incidentes y que en la plaza, en el acto más pequeño de todos y que por lo general cuenta con poca gente, hubo la instrucción de convertir el izamiento de bandera en otra cosa. Calificó a los movilizados como “funcionarios políticos que fueron a gritar e insultar”. Los acusó también de racismo al intentar sacar la wiphala.

Para José Luis Santistevan, municipalista y asambleísta departamental, todo lo que sucedió el lunes en la plaza, es una interpelación al poder político, después de 12 años de gestión ininterrumpida de Evo Morales, Rubén Costas y Percy Fernández. Consideró que se ha agotado la “vieja forma de gobernar”, que no ha introducido cambios y se sigue abusando del poder, hay corrupción, prebenda y autoritarismo. “La debilidad de la oposición hace que la ciudadanía salga a protestar de forma directa. Evo, Rubén y Percy ya no pueden dar más de lo que han dado. Percy y Rubén no irán a la reelección y si Evo persiste es porque hay una oposición que sigue anclada en las regiones”, dijo Santistevan.