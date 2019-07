La Guardia estrena parroquia con dos reliquias que llegaron del Vaticano

Nuestra Señora de la Purísima Concepción de La Guardia está sonriendo.

La imagen de poco más de un metro está siendo acicalada porque se muda y estrena casa, una parroquia que saltó de los planos del proyecto y se materializó en el edificio que se erigió justo al lado de la antigua iglesia, frente a la plaza principal, todo en cuestión de casi tres años. Su vestido es el de gala, es de seda rosada, sus cabellos de pelo natural ya lucen ondas en las puntas y sus cadenas de oro también se van con ella.

La corona de plata, regalo de Pedro Rivero Mercado, igualmente migrará. La nueva parroquia es amplia, calculan que entrarán 1.000 personas sentadas, y demandó poco más de medio millón de dólares. La catequista Eliana Rodríguez ya no veía la hora de que se hiciera realidad.

“Estamos orgullosos, felices y conmovidos, imagínese, dos reliquias llegan desde tan lejos -Roma-, es como una bendición y como si de verdad esos dos santos quisieran estar en nuestra parroquia”.

A lo que Eliana se refiere es a que en el altar se quedarán para siempre dos reliquias invaluables, algunos cabellos del extinto papa Juan Pablo II y parte de la túnica del papa Juan XXIII.

“Se ha construido con el sudor de la gente del pueblo; generalmente este tipo de obras se financian en el extranjero. Pero este no es el caso, el terreno era de la parroquia y la iglesia ha ido tomando forma con donaciones como la de la agrupación Voces del alcalde Chichino Morales; aunque el principal benefactor ha sido Adalid Novillo.

También hubo el esfuerzo de gente sencilla que regaló desde arena, piedras y cemento”, reconoce el párroco comarapeño Hipólito Plata. La nueva iglesia era una necesidad, los feligreses ya no cabían y esta vez la hizo realidad gente local. No solo ha sido erigir la iglesia, sino también vestirla, se ha demandado iluminación, banquetas, sonido, etc.

La estrenan hoy

Hoy se consagra la nueva parroquia, habrá una misa a las 9:00 y hay gran expectativa por las reliquias que arribaron desde Roma, pero como dijo el alcalde Jorge Morales, no solo es el edificio físico, es también significativa la parte espiritual, “la de los valores y la moral, que representa la iglesia, que son cada vez más necesarios”.

El párroco confesó que en un principio se asustó porque la meta era construir un salón parroquial, y cuando el plan creció hasta convertirse en parroquia, inmediatamente pensó en los recursos. “Hemos repartido cartas a medio mundo y apoyaron empresas y familias, unos más que otros, pero todos entraron en el afán de ayudar”, remarcó. La patrona ya está lista, luce radiante y los feligreses del municipio de unos 30.000 habitantes también.